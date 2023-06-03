我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

就業報告超優 道指飆700點

財經新聞組／綜合報導

由於就業報告強勁和美國避免債務違約，道瓊工業平均指數大幅飆升，創下1月以來最佳單日表現。

道指大漲701.19點或2.12%收3萬3762.76點。史坦普500指數上漲61.35點或1.45%收4282.37點。那斯達克綜合指數上漲139.78點或1.07%至1萬3240.77點，盤中一度觸及2022年4月以來最高水平。

史指和那指在因假期縮短的本周分別上漲1.8%和2%。道指的漲幅推動本周由跌轉升，上漲約2%。那指為連續第6周上漲，為2020年以來首見。

5月非農就業人數增幅遠超預期，新增33.9萬人。接受《道瓊》調查的經濟學家預計增幅為相對溫和的19萬。這也是就業崗位連續第29個月正成長。

對美國債務上限擔憂的緩解也提振了市場情緒。參議院1日晚間通過提高債務上限法案，並將提交給拜登總統簽署。

Lululemon因強勁的業績和財測提振而飆升11.3%，而MongoDB則因財測大增而飆升28.01%。

羅素2000小型股指數上漲3.56%，創2022年11月10日以來最佳單日漲幅，並自3月8日矽谷銀行倒閉以來首次站上200日移動均線。

今年以來，羅素指數上漲3.96%，遠遠落後於史指11.5%的漲幅。但也許風向正在轉變。本周羅素指數上漲3.3%，而史指上漲1.8%。

指數 就業 道瓊

上一則

炒房客縮手 上季購屋量幾近腰斬

下一則

靠AI推波助瀾 科技股超吸金

延伸閱讀

AI驅動的科技股漲勢閃紅燈？策略師：慎防美股「6月昏倒」

AI驅動的科技股漲勢閃紅燈？策略師：慎防美股「6月昏倒」
學貸償還已延8次 債限法案通過後恐難再延…還款要點一次看

學貸償還已延8次 債限法案通過後恐難再延…還款要點一次看
至2025難有重大改革 拜登稅改因債限協議無法兌現

至2025難有重大改革 拜登稅改因債限協議無法兌現
空軍官校畢典致詞 80歲拜登又跌倒 疑因絆到沙袋

空軍官校畢典致詞 80歲拜登又跌倒 疑因絆到沙袋

熱門新聞

台灣大學明天舉行畢業典禮，邀請到晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳擔任致詞嘉賓，給畢業生們勉勵與祝福。圖／取自「國立臺灣大學 National Taiwan University」

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

2023-05-26 14:05
聯發科執行長蔡力行（左）與輝達執行長黃仁勳。（記者鐘惠玲/攝影）

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

2023-05-29 12:28
顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

2023-06-01 08:04
在輝達（Nvidia）發布遠憂預期的獲利預估後，投資人對該公司的未來發展感到振奮，但這股樂觀情緒卻沒感染到輝達的老顧客——遊戲玩家。（美聯社）

投資人為輝達歡呼喝采 這群人卻冷眼看待 原因是…

2023-05-30 09:10
蘋果4月時與高盛（Goldman Sachs）合作，在美國推出高利儲蓄帳戶，立即吸引許多資金存入，如今卻傳出部分客戶無法把資金轉出該帳戶。（路透）

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

2023-06-01 12:16
路透引述知情人士報導，馬斯克預計本周造訪中國，與當地高官會面，並視察特斯拉上海廠。(美聯社)

路透：馬斯克擬本周訪問中國 拜會政府官員

2023-05-29 09:32

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…