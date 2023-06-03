就業報告超優 道指飆700點

由於就業 報告強勁和美國避免債務違約，道瓊 工業平均指數 大幅飆升，創下1月以來最佳單日表現。

道指大漲701.19點或2.12%收3萬3762.76點。史坦普500指數上漲61.35點或1.45%收4282.37點。那斯達克綜合指數上漲139.78點或1.07%至1萬3240.77點，盤中一度觸及2022年4月以來最高水平。

史指和那指在因假期縮短的本周分別上漲1.8%和2%。道指的漲幅推動本周由跌轉升，上漲約2%。那指為連續第6周上漲，為2020年以來首見。

5月非農就業人數增幅遠超預期，新增33.9萬人。接受《道瓊》調查的經濟學家預計增幅為相對溫和的19萬。這也是就業崗位連續第29個月正成長。

對美國債務上限擔憂的緩解也提振了市場情緒。參議院1日晚間通過提高債務上限法案，並將提交給拜登總統簽署。

Lululemon因強勁的業績和財測提振而飆升11.3%，而MongoDB則因財測大增而飆升28.01%。

羅素2000小型股指數上漲3.56%，創2022年11月10日以來最佳單日漲幅，並自3月8日矽谷銀行倒閉以來首次站上200日移動均線。

今年以來，羅素指數上漲3.96%，遠遠落後於史指11.5%的漲幅。但也許風向正在轉變。本周羅素指數上漲3.3%，而史指上漲1.8%。