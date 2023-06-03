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炒房客縮手 上季購屋量幾近腰斬

財經新聞組／綜合報導

隨著利率上升、房價下滑，炒房越來越不賺錢，投資客被迫退出市場，買氣大幅萎縮，相互之間的價格競爭也隨之出現緩解。

線上房產經紀公司Redfin最新數據顯示，與去年同期相比，房市投資客在第1季購買的房屋大減48.6%，這是有記錄以來最嚴重的暴跌。

該經紀公司表示，由於信貸環境收緊，仍活躍於市場的投資客已轉向購買或轉手更平價的物件，因為低價住房融資更容易，需求也更多。第1季低價住房購買量飆升至2年來的高點，其中有41.1%的投資客是首次購屋，這個比率也創新高記錄。

Redfin資深經濟學家伯卡利(Sheharyar Bokhari)表示，總體而言，投資客已經「對購屋踩下剎車」。

然而，他說：「投資客在房市所占比例仍然比疫情前更大，在待售房屋房源如此不足之際，這可能會給個人買家帶來挑戰。」

今年第1季，投資客只買進新增房源的17.6%，低於上年同期的20.4%。即使如此，投資客在已購房屋中所占比例仍接近歷史最高水平。

30年期固定房貸利率已迅速上升至7%以上，這是自網路泡沫破裂時期以來未見，也是需求降溫的主要驅動力。

高盛則是提出不同的看法。首席信貸策略師卡若韋(Lotfi Karoui)向客戶提供一項利多：房貸利率預計即將見頂，並在2024年降至6%以下。

他指出，居民住房負擔能力略有改善，但仍處於10年來的低點。而成屋庫存仍然異常緊張。

他在報告中寫道：「2023年之後，隨著政策收緊的影響消退，預計房價將出現反彈。雖然我們的經濟學家認為今年有可能再次升息，但基本預期是Fed已經停止收緊政策。歷史證明，以1995年、2000年和2018年為例，房價往往會在升息周期結束後上漲。」

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