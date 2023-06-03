AI當道 引爆新一波裁員潮

AI開始對人類工作構成威脅。（路透）

人工智慧(AI )時代到來，讓AI首度被列入就業 諮詢公司的企業裁員 因素之一；AI可能已經引爆新一波裁員浪潮。

知名就業諮詢公司Challenger, Gray & Christmas Inc.發布的最新報告顯示，年初至5月美國企業計畫裁員人數已經達到41萬7500人，是去年同期的4倍多。5月單月企業裁員人數為8萬89人，較4月6萬6995萬人大增，更較上年同期暴增287%。

值得注意的是：報告首度將AI納入裁員原因；數據顯示，5月約有3900個工作崗位顯然被生成式AI機器人所奪走。

ChatGPT引爆的AI熱潮正顛覆著包括醫療保健、設計、人力資源、金融、行銷在內的各行各業，從辦公工具到軟體編碼系統，AI使用率將占知識工作者總數的30%。ChatGPT的強大能力令無數科技粉絲驚嘆，許多職場人士也紛紛開始擔心它不久後是否會搶走自己的飯碗。

投資機構Newedge Wealth LLC分析師艾蒙斯(Ben Emons)表示：「根據估算，高達1.3兆元的AI市場將迅速成長，將全面提振科技業的銷售額和廣告類型支出。因此，預計生成式AI將成為創造相關就業機會的怪物。」

高盛之前預測，生成式AI將搶走全球3億個工作崗位，其中律師和行政等白領工作面臨的風險最大；而且生產力將會進一步提振，預計未來10年全球GDP每年將提高7%。

高盛解釋：「根據不同職業的數據來看，歐美地區約三分之二的工作都將受到AI的影響。美國約63%的工作自動化占比不到一半，這些員工可能會繼續從事現在的工作，並可以利用自動化節省時間，提高生產力。」「另外30%從事體力或戶外工作的人不會受到影響。約7%美國員工所從事的工作，超過半數可以由AI完成，較容易被取代。」

IBM CEO克里許納(Arvind Krishna)承認AI搶走人類工作的風險「很大」。他表示，該公司26萬名員工中，有30%員工很容易在5年內將被AI和自動化所取代。