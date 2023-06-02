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美AI概念飆股Palantir 執行長誇稱自家AI技術強大

編譯黃淑玲／綜合外電
帕蘭堤科技（Palantir Technologies）是這波美國人工智慧（AI）概念焦點股之一。 （路透）
帕蘭堤科技（Palantir Technologies）是這波美國人工智慧（AI）概念焦點股之一。 （路透）

近來這波人工智慧（AI）熱潮焦點股之一：帕蘭堤科技（Palantir Technologies）是家數據分析公司，最近成立了自家AI平台。執行長卡普（Alex Karp）周四在一項客戶活動上，自誇公司新開發的AI產品功能實在很強大，「我甚至不確定是不是該賣給我們的某些客戶」。

卡普1日在公司的客戶會議場合，告訴彭博資訊，他會提供公司的AI產品給美國政府與美國的盟友，幫助他們達成情報與國防目標。但他擔心如果將這些AI工具提供給地方層級的執法機構，例如用於監控，是否合適。卡普說：「我不知道我們該怎麼處理。」

最近幾周，在Palantir形容公司的AI產品需求空前強勁之後，儘管沒有講述定價策略，其他細節也很少，公司股價照樣大漲。1日卡普接受彭博電視專訪時表示，Palantir成立19年了，仍然沒有發展出一套制式的定價計畫，「我了解我們有市場最好的產品，我知道客戶會公平付費。」卡普提到AI工具時，認定「它是個無限市場」。

彭博說，Palantir多年來累積與分析數據的軟體就一直有AI面向的運用，最近推出的新產品，取名「AIP」，是個AI平台。Palantir的商業客戶空中巴士就使用Palantir產品進行預測分析，可以提前發現維修問題。目前俄烏戰場上，美國與烏克蘭軍隊使用Palantir的AI技術，解析衛星影像。

針對軍事應用，AI可用來分辨影像是醫院還是軍事設施，資訊匯進Palantir更大的程式中分析，提供給軍事將領認識當下情況，進行做出戰鬥決策。

部分AI產業界人士批評AI的軍事應用，卡普認為美國在相關系統的運用會是一位開路先鋒，跑在它的全球對手前面。「這些東西危險嗎？是的。」卡普說，「但我們不用的話，敵人也會用」。Palantir正提供軟體給烏克蘭與俄羅斯作戰。問卡普這套AI系統有效嗎？卡普的回應是：「去問俄羅斯人。」

卡普沒有給出需求增加的數字，只說打進公司要訂貨的電話一個月的量，是過去平常時期一年的量。

有些科技界人士呼籲放慢AI發展速度，先把護欄做好來確認AI技術會是安全的。卡普排拒暫停研發的想法，他嗆聲：「我們有一大群人嚷嚷不要推展（AI），因為他們沒有能推的東西。」

Palantir股價今年來狂飆127%，1日收盤報每股14.54美元。

AI 烏克蘭 俄羅斯

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