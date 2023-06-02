我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

AI驅動的科技股漲勢閃紅燈？策略師：慎防美股「6月昏倒」

編譯湯淑君／綜合外電
今年在人工智慧（AI）熱潮助攻下，美國大型科技股漲勢凌厲。股市策略師提醒投資人，美股這波漲勢偏重科技股、廣度不足，因此可能後繼乏力，面臨「6月昏倒」的處境。（路透）
今年在人工智慧（AI）熱潮助攻下，美國大型科技股漲勢凌厲。股市策略師提醒投資人，美股這波漲勢偏重科技股、廣度不足，因此可能後繼乏力，面臨「6月昏倒」的處境。（路透）

美股史坦普500指數1日收盤再次漲破4,200點，在債限法案過關解除美國債務違約警鈴和聯準會（Fed）本月可能暫停升息的利多助攻下，這個阻力關卡會從美股「天花板」轉變成「地板」嗎？

財經網站MarketWatch報導，2日（周五）即將出爐的美國5月非農就業數據，將是牽動美股後市漲跌的一大關鍵，因為從這份就業報告可研判Fed本月是會繼續升息，還時暫停升息腳步。

不過，即使最新就業報告傳來令市場欣喜的消息，恐怕也不足以讓美股最近的漲勢繼續奔馳。

LPL Financial首席技術策略師Adam Turnquist說，基於技術性與季節性因素，投資人宜防範美股可能在「6月昏倒」（June Swoon）。

Turnquist認為，債限僵局打破，可能使史坦普500指數有望一鼓作氣，大幅突破4,200點阻力區。

技術面因素

然而，今年來人工智慧（AI）題材發燒，已導致科技股和超大型股呈現「超買」情況，再加上今年這波漲勢廣度不足、不見眾多類股和小型股參與，有礙大盤近期在4,200點附近的阻力區築成堅實底部。

他說：「儘管超買情況驗證科技股的上漲趨勢，而且超買也不表示就玩完了，但短期整理和（或）拉回機率似乎與日俱增。」

他指出，相對強弱指標（RSI）顯示，相對於史坦普500指數而言，科技股這波漲勢已顯得太猛、太急。

季節性因素

季節性因素是另一顧慮。儘管「5月賣股走人」的股市俗諺廣為人知，但回顧歷史，6月更是美股淡季，通常在春/夏末期報酬率都欠佳。史坦普500指數6月的平均漲幅為0.0%，漲幅中位數則為0.1%，是1950年以來表現第四差的月份。

Turnquist說：「整體而言，6月平均報酬率遜色。不過，在史坦普500指數走高的6月份，平均報酬率有2.5%。相形之下，在史坦普500指數走低的6月份，平均報酬率是負3.0%。」

不幸的是，回顧往年，6月對科技股而言更糟。自1990年以來，科技股每逢6月平均報酬率為0.0%，報酬率中位數為負1.7%，是表現第二差的月份。6月科技股上漲的機率只有42.4%。

但也不是完全沒指望。Tunquist說：「好消息是，若有均值回歸（mean reversion），將提供拉回買進機會，給科技股投資人更佳切入點，可能有利於科技股上漲。」因此，他的公司仍維持給科技股「中立」投資建議，現正靜候更佳的買進時點。

指數 史坦普500 美股

上一則

美晶片股空頭帳面大虧92% 過去30天還續加碼14億美元

下一則

債限法案過關利多失靈 美元邁向1月來最大周線跌幅

延伸閱讀

流動性恐回落 股指或將逆轉

流動性恐回落 股指或將逆轉
不確定性已消除 股指9個月新高

不確定性已消除 股指9個月新高
高盛將進一步裁員 預估市場營收大減25% 股價應聲跌

高盛將進一步裁員 預估市場營收大減25% 股價應聲跌
Fed暫停升息希望+AI熱潮回歸 大型科技股帶動美股收紅

Fed暫停升息希望+AI熱潮回歸 大型科技股帶動美股收紅

熱門新聞

台灣大學明天舉行畢業典禮，邀請到晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳擔任致詞嘉賓，給畢業生們勉勵與祝福。圖／取自「國立臺灣大學 National Taiwan University」

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

2023-05-26 14:05
聯發科執行長蔡力行（左）與輝達執行長黃仁勳。（記者鐘惠玲/攝影）

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

2023-05-29 12:28
顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

2023-06-01 08:04
在輝達（Nvidia）發布遠憂預期的獲利預估後，投資人對該公司的未來發展感到振奮，但這股樂觀情緒卻沒感染到輝達的老顧客——遊戲玩家。（美聯社）

投資人為輝達歡呼喝采 這群人卻冷眼看待 原因是…

2023-05-30 09:10
蘋果4月時與高盛（Goldman Sachs）合作，在美國推出高利儲蓄帳戶，立即吸引許多資金存入，如今卻傳出部分客戶無法把資金轉出該帳戶。（路透）

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

2023-06-01 12:16
路透引述知情人士報導，馬斯克預計本周造訪中國，與當地高官會面，並視察特斯拉上海廠。(美聯社)

路透：馬斯克擬本周訪問中國 拜會政府官員

2023-05-29 09:32

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…