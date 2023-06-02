美晶片股空頭帳面大虧92% 過去30天還續加碼14億美元

輝達（Nvidia）讓半導體空頭心中淌血。 （路透）

沒有料到人工智慧（AI）題材會點燃數檔半導體股飆漲，今年做空晶片 股的交易員損失慘重。根據S3 Partners的資料，半導體空頭至今的帳面損失已累計到180億美元。彭博資訊說，這表示，他們每做空1美元的半導體股票 ，就賠了0.92美元。

今年截至1日收盤，費城半導體指數上漲了39%，周二（5月30日）還收在2022年3月以來的最高點。

輝達 （Nvidia）是「空軍們」心中最大的痛。這檔股票今年狂漲了170%，按市值計價，讓空頭虧損達86億美元。近期輝達股價飆升，更觸發晶片類股最近30天的最大軋空行情，空頭被迫買回輝達股票。

空頭必須大量回補平倉的股票還包括德州儀器（Texas Instruments）、安森美半導體（ON Semiconductor）、超捷（Microchip Technology）等半導體股票。

然而，你別以為空頭就這麼認栽了。

過去30天，交易員勇敢加碼將近14億美元，繼續做空半導體股。做空最多的對象包括：超微（AMD）、邁威爾（Marvell）、萊迪思半導體（Lattice Semiconductor）。

基金經理人Brad Lamensdorf說：「一如20年前的達康（網路）泡沫破滅，品質低下、不賺錢的公司，最終能讓空頭豐收」，但要押得對，並不容易。他認為，在一種產業趨勢開始成形的初期，跟它對做相當危險，因為市場傾向寬容對待業者一段時間，等他們的技術應用了、開始不能符合期待，才會放棄。

投資人若想做空，Lamensdorf建議在熱潮的中期再挑選網紅（迷因）股來操作，相對較為安全。