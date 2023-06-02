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財經簡訊

財經新聞組／整理

Dollar General下修全年財測

Dollar General Corp下修全年同店銷售額和獲利預期，因受通膨打擊的消費者對所有商品價格上漲感到沮喪，紛紛收緊支出。預計2023財年同店銷售額將成長1%至2%，低於之前預期的3%至3.5%。每股獲利將持平至下跌8%，低於先前預測的成長4%至6%。

西南航空預測全年獲利強勁

西南航空表示，隨著更多旅客乘坐飛機度假，導致機票銷量增加，預計全年調整後獲利將強勁。該航空公司還重申其第2季獲利財測，因為夏季訂位量因陣亡將士紀念日周末而增加。但預測截至6月底當季，每座位飛行英里營收將下降8%至10%，略低於之前預測的下降8%至11%。

Salesforce營收增速13年新低

Salesforce Inc上季營收增速為2010年以來最低，因企業削減雲端軟體產品支出。預計未來將進一步放緩，並將其歸咎於經濟不確定性，以及金融服務和科技公司的需求疲軟。企業應對高通膨和高利率而採取緊縮措施，也影響了今年科技支出，打擊了亞馬遜等主要雲端服務公司的成長。

5月ADP私企就業新增27.8萬

薪資處理公司ADP指出，美國勞動市場在5月再次表現出人意料的強勁表現，因為企業以遠高於預期的速度增加了就業崗位。本月私營部門就業人數經季節性調整後增加27.8萬人，高於《道瓊》估計的18萬，略低於4月下修後的29.1萬。5月的增幅使2023年以來的就業成長達到109萬。

Chewy調升財測 進軍加拿大

線上寵物用品零售商Chewy Inc提高全年營收財測，並宣布進軍加拿大市場；股價大漲21.57%，收復年初以來大部分跌幅。由於客戶忠誠度高，該公司第1季意外獲利0.2元，而分析師預期為每股虧損0.04元。Chewy表示將在第3季擴展到加拿大，希望在快速成長的寵物保健市場中及早卡位。

埃克森與Nucor簽碳捕獲合約

埃克森美孚與鋼鐵製造商 Nucor Corporation簽署碳捕獲和封存(CCS)合約。這是最難減排產業的第一份合約。埃克森美孚去年成立一家公司，致力於協助希望減少排放的企業將其產生的二氧化碳(CO2)埋在地下來賺錢。該生產商預估這塊市場到2050年全球規模可能達到4兆元。

營收 就業 加拿大

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