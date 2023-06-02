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流動性恐回落 股指或將逆轉

財經新聞組／綜合報導

美國國會即將投票通過債務上限協議，使美國債務違約問題在未來兩年內不再出現。但這仍可能帶來麻煩。

財政部的下一步行動將是填補其在Fed的財政一般帳戶(TGA)。根據投資研究公司TS Lombard的說法，財政部將發行短期國債，這將導致「嚴重的流動性緊縮」。

TS Lombard經濟學家布里茲(Steven Blitz)表示：「目前TGA低於500億元，但財政部肯定會希望重回2022年初6500億元的水平。」

今年以來，Fed的量化緊縮政策(QT)幾乎完全沒有更動，但很快就會產生重大影響。

布里茲表示：「年初至今，Fed的資產負債表只減少了1140億元，TGA餘額減少更多。因此，QT很快就會從沒有影響轉變為大幅提高利率以吸引必要的資金。」

他說，「這段時間美股的許多反應將取決於有關經濟的即時數據，除了利率影響外，財政部將從經濟中抽走流動性，與今年前5個月作法相反。」「財政部出售債券是為了籌集現金，不是花掉這些錢，而是存入Fed。此外，Fed事實上並沒有透過QT為增加的借款提供資金。」

在股市方面，TS Lombard根據2012年以來的銀行準備金、隔夜回購逆操作、TGA和財政部融資需求的每周數據計算設計出流動性指數。結果發現，流動性指數與史坦普500指數的同比變化一致。

布里茲表示，流動性「自2022年底以來有所改善，股市也做出同樣的反應，雖然表現偏向於幾支大型科技股」。他預計流動性將迅速回落至5個月前水平以下，股市也會出現逆轉，「這種連動關係並不是1:1，所以股市下跌可能更糟，也可能沒那麼糟。」（財經新聞組）

財政部 指數 利率

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