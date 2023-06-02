我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

銷售急降 梅西百貨大砍全年財測

財經新聞組／綜合報導

受高階產品需求放緩和持續高通膨導致折扣增加的影響，梅西百貨下修全年銷售額和獲利預期。

CEO甘納特(Jeff Gennette)在財報聲明中表示，從3月開始，非必需品的「需求趨勢減弱」，第2季需要進一步打折以清理春季和初夏的庫存。這與梅西百貨上季嚴控促銷活動的預期形成鮮明對比。

這家擁有梅西百貨、Bloomingdale’s和美容連鎖店Bluemercury的連鎖百貨業者預計今年銷售額在228至232億元間，低於之前預測的237至242億元。梅西百貨預計，直營店加上加盟店的可比銷售額將下降6%至7.5%，低於之前預測的下降2%至4%。

預計今年調整後每股獲利為2.7至3.2元，較之前的每股3.67至4.11元大幅減少。

梅西百貨截至4月29日當季淨利為1.55億元，合每股56分，高於預期的45分；去年同期為2.86億元，合每股98分。

營收從去年同期的53.5億元下降約7%至49.8億美元，低於預期的50.4億元。

當季直營店加上加盟店的可比銷售額下降7.2%，低於預期的下跌4.7%。

梅西同名百貨的同比跌幅最大。直營加計加盟店的可比銷售額下降7.9%。Bloomingdale's下降4.3%。Bluemercury則是成長4.3%，但低於前幾季的兩位數或高個位數增幅。

甘納特表示，由於客戶預算受到壓縮，梅西百貨的銷售額受到打擊。梅西同名百貨大約半數顧客的家庭收入在7.5萬美元以下。至於Bloomingdale's，在疫情期間用紓困資金購買更多精品品牌的顧客也減少了。

他補充說，較冷的天氣也影響了銷售，因為購物者延後採購季節性商品。但隨著天氣轉暖，5月業績出現回春跡象。春季服裝銷售出現成長，尤其是在Bloomingdale's，銷售額超過去年5月。

梅西百貨 紓困 營收

上一則

費城聯準銀總裁哈克：6月至少可以跳過一次升息

下一則

流動性恐回落 股指或將逆轉

延伸閱讀

梅西率阿根廷隊訪中與澳洲踢友誼賽 中國球迷狂問為什麼

梅西率阿根廷隊訪中與澳洲踢友誼賽 中國球迷狂問為什麼
足球／梅西6月訪中 率阿根廷男足在北京參加友誼賽

足球／梅西6月訪中 率阿根廷男足在北京參加友誼賽
足球／簽回梅西？巴薩主席：盡一切可能

足球／簽回梅西？巴薩主席：盡一切可能
梅西法甲合約將到期 巴薩力圖簽回昔日當家球星

梅西法甲合約將到期 巴薩力圖簽回昔日當家球星

熱門新聞

台灣大學明天舉行畢業典禮，邀請到晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳擔任致詞嘉賓，給畢業生們勉勵與祝福。圖／取自「國立臺灣大學 National Taiwan University」

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

2023-05-26 14:05
輝達股價周四創新高，共同創辦人黃仁勳的財富一天內膨脹64億美元到340億美元，創下新高。（美聯社）

全球竄最快的億萬富豪 黃仁勳身價1天增加64億美元

2023-05-25 20:27
聯發科執行長蔡力行（左）與輝達執行長黃仁勳。（記者鐘惠玲/攝影）

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

2023-05-29 12:28
顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

2023-06-01 08:04
在輝達（Nvidia）發布遠憂預期的獲利預估後，投資人對該公司的未來發展感到振奮，但這股樂觀情緒卻沒感染到輝達的老顧客——遊戲玩家。（美聯社）

投資人為輝達歡呼喝采 這群人卻冷眼看待 原因是…

2023-05-30 09:10
蘋果4月時與高盛（Goldman Sachs）合作，在美國推出高利儲蓄帳戶，立即吸引許多資金存入，如今卻傳出部分客戶無法把資金轉出該帳戶。（路透）

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

2023-06-01 12:16

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行