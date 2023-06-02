銷售急降 梅西百貨大砍全年財測

受高階產品需求放緩和持續高通膨導致折扣增加的影響，梅西百貨 下修全年銷售額和獲利預期。

CEO甘納特(Jeff Gennette)在財報聲明中表示，從3月開始，非必需品的「需求趨勢減弱」，第2季需要進一步打折以清理春季和初夏的庫存。這與梅西百貨上季嚴控促銷活動的預期形成鮮明對比。

這家擁有梅西百貨、Bloomingdale’s和美容連鎖店Bluemercury的連鎖百貨業者預計今年銷售額在228至232億元間，低於之前預測的237至242億元。梅西百貨預計，直營店加上加盟店的可比銷售額將下降6%至7.5%，低於之前預測的下降2%至4%。

預計今年調整後每股獲利為2.7至3.2元，較之前的每股3.67至4.11元大幅減少。

梅西百貨截至4月29日當季淨利為1.55億元，合每股56分，高於預期的45分；去年同期為2.86億元，合每股98分。

營收 從去年同期的53.5億元下降約7%至49.8億美元，低於預期的50.4億元。

當季直營店加上加盟店的可比銷售額下降7.2%，低於預期的下跌4.7%。

梅西同名百貨的同比跌幅最大。直營加計加盟店的可比銷售額下降7.9%。Bloomingdale's下降4.3%。Bluemercury則是成長4.3%，但低於前幾季的兩位數或高個位數增幅。

甘納特表示，由於客戶預算受到壓縮，梅西百貨的銷售額受到打擊。梅西同名百貨大約半數顧客的家庭收入在7.5萬美元以下。至於Bloomingdale's，在疫情期間用紓困 資金購買更多精品品牌的顧客也減少了。

他補充說，較冷的天氣也影響了銷售，因為購物者延後採購季節性商品。但隨著天氣轉暖，5月業績出現回春跡象。春季服裝銷售出現成長，尤其是在Bloomingdale's，銷售額超過去年5月。