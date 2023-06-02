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車貸拖欠率 金融危機來新高

財經新聞組／綜合報導
高利率讓車貸負擔加重，拖欠率益發嚴重。（歐新社）
高利率讓車貸負擔加重，拖欠率益發嚴重。（歐新社）

根據紐約Fed的最新報告，越來越多年輕人拖延支付汽車貸款，幅度接近經濟大衰退以來的最高水平。

報告指出，上季30歲以下貸款人有4.6%出現嚴重拖欠，至少逾期90天還清車貸。這個數字高於一年前，為2009年經濟大衰退末期4.7%以來的最高百分比。

在所有年齡層，上季新車貸款和租賃數量總計1620億元，低於去年，但較疫情前有所增加。在所有貸款人中，有2.3%的車貸至少逾期90天。

年輕人嚴重拖欠率最高。 阿波羅全球管理(Apollo Global Management)首席經濟學家史洛克(Torsten Sløk)表示，這個年齡層的人謀生不易，因為他們更容易受到持續的宏觀經濟趨勢影響。

他說，Fed的升息就是挑戰之一。由於年輕人儲蓄比年長者少，比較難以承擔高利率帶來的額外成本。Edmunds資深洞察經理德魯里(Ivan Drury)表示，光是高利率這個因素，今年美國人每月車貸還款就要多支付50至60元。

Fed一直在提高利率以降低通膨，導致新車價格在去年年底創下歷史新高。Bankrate.com首席財務分析師麥克布萊德(Greg McBride)表示，美國人手頭沒有足夠的現金來預先支付不斷上漲的汽車成本，因此平均貸款支付額越來越高，而且負擔不起。

換句話說，就車貸而言，年輕人可能貪多嚼不爛，因此更難跟上步伐。

麥克布萊德指出，「這些車貸支付額絕對會破壞日常預算。」「去年新車買家平均購車費用為每月800元，並且大約七分之一的購車者每月至少支付1000元。其中完全沒有迴旋餘地。」

除了付款增加之外，德魯里解釋，越來越多汽車經銷商推薦客戶申請36或48個月分期付款。對於那些財務狀況更難以預測的人來說，這些較短的融資選擇不太負擔得起，他們更偏好更長貸款期限。

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