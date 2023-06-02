Fed 6月「不升息」預期升高

美國近幾周通膨有所放緩，經濟出現降溫跡象。(路透資料照片)

美國聯準會（Fed）兩位今年皆有決策投票 權的官員暗示，支持6月決策會議按兵不動，但也表明接下來仍可能會再升息 。這些話促使市場降低本月升息1碼的預期，目前認為機率不到四成，不會升息的機率則超過六成。

Fed現任理事（一直有投票權）傑佛森5月31日在一場活動說：「若在（6月）即將召開的會議上，決定保持政策利率不變，不該解讀為我們已達到這個周期的利率頂點。」「的確，在即將召開的會議跳過一次升息，能允許（聯邦公開市場操作）委員會在決定額外的緊縮幅度之前，觀察更多數據。」他說，「去年夏季至今，通膨率已經大幅下降，但還是過高，從某些方面來看，最近的進展一直在減速，特別是核心服務領域」。

不過，很難預測美國的經濟前景，部分原因是銀行收緊信貸的規模、及其對美國經濟的影響尚不明朗。

路透指出，傑佛森說法傾向於一些人所說的「鷹式暫停」。而他的發言廣獲關注，是因為若獲聯邦參議院通過，他將出任Fed貨幣政策的二把手。

今年有決策投票權的費城聯邦準備銀行總裁哈克，同日在另一場活動也說，Fed的升息行動應該暫停，隨著「這場（6月）會議逼近，我處於認為我們真的應該跳過（一次升息）的陣營」，但預定2日發布的5月就業 報告，「可能改變我的想法」。路透指出，「跳過」一次已成一個術語，代表一種「折衷」的新立場。

在兩人發表談話後，芝加哥商業交易所的FedWatch工具顯示，投資人預期Fed在13~14日決策會議中升息1碼的機率下降到32.6%，按兵不動的機率則上升至67.4%。

Fed在5月31日公布褐皮書報告顯示，近幾周美國的徵才活動和通膨均有所放緩，經濟出現降溫跡象，「多數轄區就業人數成長，但增速低於先前的報告。物價在本報告期內溫和上漲，不過許多轄區的物價升幅有所放緩」。褐皮書對經濟的表述與近期經濟數據表現相仿，即美國經濟雖然仍在成長，但通膨呈現向下的趨勢。