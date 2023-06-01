AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

顧問公司PwC Global預測，隨著人工智慧（AI ）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一股大趨勢，七年之內，AI將為全球經濟貢獻多達15.7兆美元。潛在商機這麼大，勢必將造就一些贏家，最近股價一飛沖天的輝達（Nvidia）便是明顯例子。

財經網站MarketWatch報導，AI成為2023年火熱的投資題材，投資人在AI領域挑選潛力股時，許多看中目前尚無利可圖的小型股，但分析師認為，其實能分食未來AI市場大餅的，更可能是已投資AI相關技術多年的大型科技公司。分析師點名以下七家科技大咖，並說明這些公司雀屏中選的理由。

一，輝達（Nvidia）

輝達是規模最大的AI晶片製造商，也因此是當前各方競相投資生成式AI（Gen AI）領域的最大受惠者。該公司5月24日時表示，基於需求旺盛，本季（至7月底止）營收可望比前一季激增53%，股價隨即暴漲，迄今市值已增加超過2,500億美元，成為這波AI熱潮明顯的大贏家。

分析師指出，輝達以過去12個月收益計算的所謂落後本益比如今超過200倍，預期本益比也高於50倍，股價已嫌昂貴，何況此時股價已比2022年低點漲了三倍，短線面臨回檔整理壓力。不過，輝達仍有成長空間，稍事休息後蓄勢上漲，仍值得期待。

二，IBM

藍色巨人IBM在1960年代稱霸大型主機（mainframe）市場，後來主力事業曾數度轉型。現在，這家擁有112年歷史的科技公司已推出企業級AI平台Watsonx，提供一個橫跨企業雲端 系統提供AI訓練、部署和支援的完整技術堆疊（tech stack），象徵企業級AI技術進步的一個里程碑。

IBM的Watsonx.ai工具的特色是擁有一座模型庫，可用於各式各樣的用途，例如透過自然語言介面自動生成程式碼、為天災未雨綢繆，或開發可輕易客製化的產業特定用途。簡單說，企業可運用這套工具來打造符合自己特殊需求的AI功能。

三，ServiceNow

ServiceNow創立至今不滿20年，市值已暴增到1,000億美元，成為成長最快的企業軟體公司。最初是以資訊科技（IT）服務管理起家，後來也提供技術協助企業優化客戶與員工體驗，如今很可能再度進化成一家AI公司。

2017年以來，ServiceNow已併購11家AI相關公司，如今正把生成式AI技術引進所有工作流程軟體。這麼做有何用處？舉例來說，這可讓某公司加速回應員工的要求，或以文字轉程式碼功能加快某設計師的工作流程。

四，甲骨文（Oracle）

資料庫軟體巨人甲骨文代管企業用戶的雲端資料庫，讓客戶能透過雲端存取自己的資料。擁有龐大的企業雲端資料庫，有利於甲骨文卡位雲端AI市場。雲端AI提供預先訓練的模型，而這模型可用任一家公司自己的資料客製化，以便採用AI技術。

隨著客戶取用自己的資料，甲骨文可向他們銷售AI服務與機器學習服務，這些服務可產生模型並做出預測。有別於Alphabet和微軟 ，甲骨文目前並沒有瞄準消費者的生成式AI應用，主要聚焦於企業客戶，賣點是提供低成本的基礎設施和工具。創辦人艾里森3月時表示，甲骨文服務以輝達晶片作基礎建構而成，屬於標準網路的一環，所以幾乎可以隨插即用，無需客製化。

五，Alphabet

在眾多科技公司中，Google母公司Alphabet投資AI和生成式AI的歷史最久，投入最深。2014年買下DeepMind，更使旗下AI技術陣容為之一振。DeepMind打造的神經網路可學習如何像真人一般打電動遊戲。特別的是，DeepMind的系統可從過往經驗學習，無需預先程式化。因為有這種「深度學習」能力，幾乎可用於任何用途，從打造文字轉語音App到把足球選手行為模型化，應用幾乎不受限制。

六，亞馬遜（Amazon.com）

亞馬遜目前在AI領域的抱負，似乎集中在雲端部門AWS提供的「企業對企業」（B2B）應用。AWS運用機器學習已有20年經驗，所以精通AI語言。

亞馬遜4月宣布推出Bedrock，協助客戶打造生成式AI應用。諸如Bedrock這類新服務可無縫整合至AWS，協助客戶加速處理工作負載。這對亞馬遜是一大競爭優勢，因為該公司是最大的雲端「基礎設施即服務」（IaaS）供應商，用戶不必購買其他昂貴的軟體，即可透過亞馬遜取得林林總總的服務。該公司服務的另一賣點，是採按實際用量計費模式，適合大大小小的公司。

目前雲端服務強敵環伺，包括微軟、Alphabet和甲骨文都是不容小覷的競爭對手。但亞馬遜憑兩大優勢與眾不同：兌現對客戶承諾的紀錄優良，鍥而不捨地聚焦於客戶需求。隨著企業加速採用AI，亞馬遜立於難以擊敗的優勢地位。

七，微軟（Microsoft）

微軟是聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的大股東。去年11月ChatGPT推出引爆AI熱潮，讓微軟享有掌握先機的優勢。如今，微軟已把生成式AI整合至旗下儘可能多的軟體，包括Windows作業系統、Bing搜尋引擎、開發工具等等。

同時，微軟也升級雲端平台Azure功能，包括賦予企業用自己的資料與OpenAI結合的能力，希望藉此吸引企業用微軟的雲端工具打造客製化模型，先讓客戶習慣使用，日後再向他們銷售更多服務。微軟1985年推廣Windows作業系統，用的就是這套策略，現在希望如法炮製也能奏效。