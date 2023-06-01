英特爾淡化AI衝擊憂慮 估本季營收將落在財測區間上緣

英特爾財務長辛斯納認為，AI風潮可望拉抬業績。（路透）

面對生成式人工智慧 （AI ）熱潮可能衝擊英特爾業務的憂慮，英特爾財務長辛斯納表示，AI熱潮的外溢效應也將嘉惠英特爾，而且代表了許多機會，英特爾本季營收 也將落在該公司預測區間的上緣。

辛斯納5月31日參加TD Cowen科技、媒體及電信研討會時表示，英特爾本季以來表現不錯，同時對市場擔心生成式AI熱潮帶動繪圖處理器（GPU）需求、可能衝擊英特爾業務的憂慮，澆了一盆冷水。

他在回應分析師提問時說，有些人可能會擔心，生成式AI的熱潮是否影響英特爾中央處理器（CPU）業務的自體成長，但他和他的團隊「不這麼認為」，「事實上，如果你觀察趨勢的演變方式，本季以來的發展都對我們有利，顯然對營收有利、對取得現金有利」。

他說，英特爾本季營收有望介於120億~125億美元，是該公司4月預測的115億~125億美元區間上緣。

辛斯納認為，雖然目前GPU最受矚目，英特爾仍有許多能受惠於AI風潮的方式，「當熱潮蔓延到網絡、企業資料中心、個人電腦領域，以及邊緣運算，許多工作仍是主要是由CPU處理。」

他說，AI的發展將「超越」GPU範圍，「涵蓋到CPU領域的產品」，「我們正看到AI的許多機會，隨著我們在未來幾年進步，我們將能搭上這股順風」。

辛斯納表示，英特爾晶圓代工服務（IFS）會提供晶圓，給擁有AI產品的客戶，這也是英特爾搭上AI熱潮的方式之一。