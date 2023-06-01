桑默斯：Fed須再升息2碼

美國聯準會（Fed）6月13、14日將召開會議，外界原先估計可能暫緩升息 ，如今情勢轉趨混沌。前美國財長桑默斯和Fed官員梅斯特（Loretta Mester）雙雙表示，需要繼續升息。桑默斯更說，或許還得再升息2碼（50個基點）以上。

桑默斯5月30日在彼得森國際經濟研究所（PIIE）的晚宴演講中表示，美國潛在通膨似乎困在4.5%到5%之間，但仍為Fed 2%目標值的兩倍以上。由於Fed先前升息與銀行業壓力，對經濟的抑制程度低於預期，Fed可能必須進一步調高聯邦資金利率 ，才能馴服通膨。

他說：「我的猜測是聯邦資金利率必須比目前水位高出50個基點或更多。」他強調，Fed會分次進行或一次升足2碼的重要性居次。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）接受英國金融時報（FT）訪問時指出，美國達成債限協議，缺乏「有說服力的理由」暫停升息。她也不認為需更多經濟數據佐證才能繼續升息。她說，當前明顯有必要持續緊縮，升息喊停的唯一理由是市場出現極度波動或其他震撼事件。梅斯特並說，美國上周末談妥債限協議，去除了「經濟的重大不確定性」。

Fed官員5月已將基準利率升至5%以上，並示意可能準備暫緩緊縮。但此後出爐的經濟數據多優於預期，讓市場轉而估計下月可能再次調升利率。

摩根大通 執行長戴蒙5月31日在彭博電視受訪時表示，通膨證明難以壓低，Fed大概需要稍微上調借貸成本。