我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

桑默斯：Fed須再升息2碼

編譯陳苓／綜合報導

美國聯準會（Fed）6月13、14日將召開會議，外界原先估計可能暫緩升息，如今情勢轉趨混沌。前美國財長桑默斯和Fed官員梅斯特（Loretta Mester）雙雙表示，需要繼續升息。桑默斯更說，或許還得再升息2碼（50個基點）以上。

桑默斯5月30日在彼得森國際經濟研究所（PIIE）的晚宴演講中表示，美國潛在通膨似乎困在4.5%到5%之間，但仍為Fed 2%目標值的兩倍以上。由於Fed先前升息與銀行業壓力，對經濟的抑制程度低於預期，Fed可能必須進一步調高聯邦資金利率，才能馴服通膨。

他說：「我的猜測是聯邦資金利率必須比目前水位高出50個基點或更多。」他強調，Fed會分次進行或一次升足2碼的重要性居次。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）接受英國金融時報（FT）訪問時指出，美國達成債限協議，缺乏「有說服力的理由」暫停升息。她也不認為需更多經濟數據佐證才能繼續升息。她說，當前明顯有必要持續緊縮，升息喊停的唯一理由是市場出現極度波動或其他震撼事件。梅斯特並說，美國上周末談妥債限協議，去除了「經濟的重大不確定性」。

Fed官員5月已將基準利率升至5%以上，並示意可能準備暫緩緊縮。但此後出爐的經濟數據多優於預期，讓市場轉而估計下月可能再次調升利率。

摩根大通執行長戴蒙5月31日在彭博電視受訪時表示，通膨證明難以壓低，Fed大概需要稍微上調借貸成本。

升息 利率 摩根大通

上一則

金融時報：科技派對從不缺席的鴻海這次也加入AI狂歡

下一則

今年房價跌幅 估將低於預期

延伸閱讀

摩根大通CEO時隔4年訪中 外媒：凸顯美企在華努力

摩根大通CEO時隔4年訪中 外媒：凸顯美企在華努力
美經濟會硬著陸嗎？克魯曼舉2論點反駁桑默斯

美經濟會硬著陸嗎？克魯曼舉2論點反駁桑默斯
桑默斯：快救第一共和銀 防止銀行危機如野火延燒

桑默斯：快救第一共和銀 防止銀行危機如野火延燒
桑默斯：美通膨要想降至2% 將付出沉重經濟代價

桑默斯：美通膨要想降至2% 將付出沉重經濟代價

熱門新聞

台灣大學明天舉行畢業典禮，邀請到晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳擔任致詞嘉賓，給畢業生們勉勵與祝福。圖／取自「國立臺灣大學 National Taiwan University」

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

2023-05-26 14:05
輝達股價周四創新高，共同創辦人黃仁勳的財富一天內膨脹64億美元到340億美元，創下新高。（美聯社）

全球竄最快的億萬富豪 黃仁勳身價1天增加64億美元

2023-05-25 20:27
聯發科執行長蔡力行（左）與輝達執行長黃仁勳。（記者鐘惠玲/攝影）

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

2023-05-29 12:28
顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

2023-06-01 08:04
在輝達（Nvidia）發布遠憂預期的獲利預估後，投資人對該公司的未來發展感到振奮，但這股樂觀情緒卻沒感染到輝達的老顧客——遊戲玩家。（美聯社）

投資人為輝達歡呼喝采 這群人卻冷眼看待 原因是…

2023-05-30 09:10
蘋果4月時與高盛（Goldman Sachs）合作，在美國推出高利儲蓄帳戶，立即吸引許多資金存入，如今卻傳出部分客戶無法把資金轉出該帳戶。（路透）

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

2023-06-01 12:16

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行