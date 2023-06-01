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全球經濟放緩 3警訊亮了

編譯林聰毅／綜合報導
數據顯示，全球經濟正在放緩。(歐新社資料照片)
數據顯示，全球經濟正在放緩。(歐新社資料照片)

近來市場發出了銅價低迷、運費疲軟，以及歷史性殖利率曲線倒掛等三項危險信號，顯示全球經濟正在放緩。

日經亞洲報導，LME銅價和鋁價已從今年高點下跌逾10%，鋅價更重挫逾30%，這些金屬下挫，主要反映的是中國景氣陷入停滯。而中國房地產據說約占30%的國內生產毛額（GDP），這意味著中國經濟對此產業高度曝險。

中國4月製造業採購經理人指數（PMI）四個月來首次跌破50的榮枯線。在西方經濟疲軟的情況下，中國的出口要升溫還言之過早。伊藤忠總研首席經濟學家武田淳說：「沒有跡象顯示中國經濟正在增溫，大宗商品價格不可能上漲。」

美國政府債券市場也出現令人惴惴不安的跡象。截至上周五，2年期美債殖利率已連續226個交易日超過10年期，這是1981年以來持續時間最長的殖利率曲線倒掛。殖利率曲線倒掛預示經濟衰退即將到來。紐約聯準銀行利用這項指標推估美國經濟衰退的機率為68%，比全球金融危機或網際網路泡沫破滅前夕還高。

美國4月個人消費支出物價（PCE）指數較一年前上漲4.4%，比市場預期高，顯示通膨後勁仍強，市場強烈預期聯準會將繼續升息，恐使殖利率曲線倒掛持續下去。

反映西方經濟體消費實力的亞洲貨櫃運費，較去年大幅下跌。根據上海航運交易所，在5月第四周，上海至美西線的即期運費為每40英尺當量單位1,398美元，比一年前陡降了82%。從上海運往歐洲的貨櫃運費也大跌85%至每20英尺當量單位859 美元。貨櫃輪公司說，這種運費無利可圖。

運費下滑的主因是西方經濟體的零售庫存過剩。自2022年下半年以來，庫存過剩導致出貨大減。美國4月零售銷售上升，顯示消費具韌性，但對新進口的需求似乎不強。

散裝船的運費也下滑，波羅的海乾散貨指數在上周五為1,172點，較5月10日創下的今年高點回跌約30%。中國對鐵礦砂和煤炭的進口減弱。

貨櫃運費走勢。(資料來源:日經亞洲)
貨櫃運費走勢。(資料來源:日經亞洲)

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