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財經簡訊

財經新聞組／整理

上周房貸需求 2月底來最低

上周房貸利率飆升，因為更強勁的經濟數據引發Fed不會很快降低利率的擔憂。房貸需求降至2月底以來最低水平。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.69%升到6.91%；但其他調查顯示房貸利率已超過7%。經季節調整後，再融資申請較前周下降7%；較一年前同周下降45%。

需求強油價低 美航調升財測

由於強勁的旅遊需求和較低的燃油價格，美國航空調升第2季調整後獲利財測。估計調整後每股獲利將介於1.45至1.65元之間，高於之前預測的每股1.2至1.4元。該公司預計截至6月30日當季單位收入將較去年同期下降1%至3%，較之前預測的降幅4%有所改善。

新興市場人口紅利利多不再

貝萊德新興市場全球負責人比薩特(Amer Bisat)表示，勞動力成長下降和勞動年齡預期下降，將拖累已遭受成長前景衰退之苦的新興經濟體。人口結構向來是新興市場的順風。但現在它反成逆風。隨著大多數新興市場國家享受的人口紅利失去動力，新興市場的勞動力成長已經開始下降。

Advance Auto Parts暴跌

Advance Auto Parts股價暴跌30%。該公司第1季獲利大大低於華爾街的預期，並且削減了年度財測和當季股利。這家汽車零件供應商將其慘淡的業績和黯淡的財測歸咎於其專業銷售成本高於預期、通膨壓力、供應鏈問題以及較低的不利產品組合。季獲利僅72分，遠低於預期的2.57元。

Lyondell Basell煉油業延退

化工製造商Lyondell Basell Industries表示，原訂計畫退出煉油業務的時間將從2023年底順延至最晚2025年第1季末。該公司4月時表示，將在2023年底前關閉其休士頓煉油廠。該公司之前曾兩度嘗試出售該工廠，均以失敗告終，並在過去2年關閉了Lyondell在美國的5家煉油廠。

Fed：房市反彈影響對抗通膨

Fed理事鮑曼(Michelle Bowman)表示，住宅市場的明顯反彈可能會影響Fed與通膨的鬥爭，即使Fed等待租金下跌對整體通膨數據的影響，房價也會「趨於平穩」。她在一場演說中指出，「隨著新租約進入市場，預計較低的租金最終將反映在通膨數據中。」

新興市場 利率 租金

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