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債限達成協議 流動性恐減少

財經新聞組／綜合報導

資管公司Mott Capital Management指出，美國債務上限的不確定性導致過剩流動性湧入美股。然而，隨著提高債務上限的協議達成，形勢應該會發生逆轉，從而引發拋售。

由於債券發行減少，美國財政部一般帳戶(TGA)的枯竭釋出準備金餘額，從而使股市受益。然而，隨著債務上限的提高和新債券發行，TGA可能會大幅增加。

隨著TGA的上升和準備金餘額的減少，流動性有可能從市場中流失。TGA和史坦普500指數之間的關係一直很明顯，一旦TGA再次上升且準備金餘額開始下降，史指可能會逆轉走低。

回流到TGA的資金量以及用於購買新發行債券的資金來源，將決定準備金餘額下降幅度，進而可能引發去槓桿化進程。金融業監管局(FINRA)的歷史數據顯示，準備金餘額和保證金水平之間長期以來存在同步關係，進一步支持了這個觀點。

TGA的增加可能會導致準備金餘額下降；而準備金餘額減少會導致市場保證金水平下降。當保證金水平下降時，流動性實際上會從市場中撤出，從而啟動去槓桿化過程。這可能會影響依賴保證金借款為其投資融資的市場參與者。保證金水平下降可能會加劇拋售壓力，並導致市場低迷。

最近幾周，投資人明顯轉向超大型股，導致指數走勢遭到扭曲，尤其是那斯達克100指數。主要是由於它的集中化性質，少數股票推動了整體回報。強勁的資產負債表、龐大的市值、可觀的自由現金流和強勁的盈獲潛力，都是這些股票的特徵，可能吸引擔心利率風險而尋求避風港的投資人。

市場的不確定性反映在殖利率曲線上，特別是過去一個月，短期債券殖利率大幅上升，代表市場情緒和對利率的預期發生轉變。可能導致投資人從高流動性、更安全的大型股中撤出，導致那指出現大幅回撤。（財經新聞組）

殖利率 投資 債券

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