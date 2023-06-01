AI科技5月助力 那指全月升5.8%

投資人密切關注5月最後一個交易日在華府舉行的聯邦債務上限辯論，美股收跌。

道瓊工業平均指數 下跌134.51點或0.41%收3萬2908.27點。史坦普500指數下跌25.69點或0.61%收4179.83點。那斯達克綜合指數下跌82.14點或0.63%收1萬2935.29點。

債限協議由拜登 總統和眾議院 議長麥卡錫在周末達成，30日晚上在眾議院程序委員會以7-6的表決結果通過重大考驗進入眾議院。全院投票預計將於31日晚上進行。共和黨債務協議談判代表麥克亨利(Patrick McHenry)說，「我認為我們今天擁有可以通過這項法案的票數。」

31日收盤代表5月交易月結束。 受人工智慧(AI)相關股票和其他科技股上漲的推動，那指本月上漲5.8%。史指上漲近0.3%，在31日的下跌中一度吐回本月所有漲幅。受Nike、迪士尼、Walgreens、3M、雪佛龍和道氏化學超過10%的跌幅拖累，道指本月下跌近3.5%。

根據《股市交易員年鑑》分析的數據，從歷史上看，6月是史指全年表現最差的第9個月份，也是道指第11個表現最差的月份。

自1950年以來，典型的6月為史指帶來0.1%的回報，而同期其他所有月份的平均漲幅為0.72%。6月道指平均下跌0.2%，而同期所有月份平均上漲0.67%。