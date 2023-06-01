美聲譽最佳品牌是這家

好市多的信譽分類排名都居冠。（路透）

如果你是好市多 (Costco)或Trader Joe's的粉絲，那麼你絕對不孤單。根據最新發布的2023 Axios Harris Poll 100聲譽排名，它們是美國最受歡迎的兩個品牌。

這項排名對超過1.6萬人進行調查，要求受訪者列出兩個聲譽最佳的品牌和兩個聲譽不佳的品牌，然後將這些品牌編入「美國人心目中印象最深」的100家企業名單。然後，再要求受訪者依9個聲譽評量分類對這些品牌進行排名。

排名前七名的美國聲譽最佳品牌分別為：巴塔哥尼亞(Patagonia)、好市多、迪爾(John Deere)、Trader Joe's、福來雞(Chick-fil-A)、豐田汽車、三星電子。

民調 報告指出，優質的產品和良好的商業道德，讓巴塔哥尼亞成為頭把交椅。

巴塔哥尼亞創始人丘因納德(Yvon Chouinard)在2022年放棄了這個號稱價值30億元的品牌所有權，將其轉讓給新成立的Patagonia Purpose Trust和非營利組織 Holdfast Collective。這項獨特的法律安排是確保該公司的獲利將永遠用於應對氣候變遷和保護未開發土地。

排名第二的好市多在「信任」、「文化」和「成長」類別中位列所有公司的第一名。也許這家零售巨頭可以感謝其1.5元的熱狗和汽水套餐的高信任度：該套餐的價格自1985年以來一直維持不變。

迪爾躋身第三名，在「產品與服務」和「文化」分類中位列所有公司的第二位。其官網顯示，這家農業機械公司的成功與其「堅守傳統」以及一些客戶在使用其產品時所體驗到的懷舊情懷息息相關。

科技巨頭亞馬遜 和蘋果並沒有被淘汰，分別排名第八和第十；但它們仍然獲得了「優秀」的評比，這是報告中可能達到的最高等級。

亞馬遜的排名與去年的民調相比沒有變化。蘋果上升了11位，在「文化」和「信任」分類中的提升最為顯著。