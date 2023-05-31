英特爾還在泥潭裡掙扎 CEO放話：沒膽量就別待半導體業

英特爾擴大晶圓代工業務的轉型計畫尚未成功，目前還在泥潭裡掙扎。（路透）

英特爾執行長基辛格如果不能雷厲風行，這家創造了許多傳奇的美國科技公司將被更機敏的競爭對手遠遠甩在身後；但目前為止，基辛格的重振計畫困難重重，似乎靠著他願意冒險的熱情支情，部分投資 人選擇平倉不等了。

華爾街日報報導，英特爾早被全球最有價值半導體公司輝達超車，後者市值在30日盤中衝破1兆美元大關。多年來處於下風的超微，也正悄無聲息蠶食市場。相較下，英特爾接二連三推遲推出新晶片 ，讓潛在客戶大失所望。

雖然想轉型擴大晶圓代工業務，英特爾卻沒能拿下為其他晶片設計業者代工的大單。該公司去年晶圓代工業務的營收才8.95億美元，占總銷售的比率不到2%，目前的頭號客戶是台灣的聯發科，主要生產用於智慧電視和WiFi模組的成熟製程晶片，與硬碟製造商希捷科技簽了約，將代工較複雜晶片。

高通和特斯考慮過是否讓英特爾代工，但都打了退堂鼓。知情人士透露，特斯拉放棄是因為英特爾無法提供主要代工廠的廣泛晶片設計服務，高通則是因為英特爾技術進展頻頻受挫。

英特爾向來專注於在高性能處理器裡發揮作用的晶片製造技術，例如PC的處理器，為手機 製造晶片需要新技能和新電路設計。英特爾不久前表示，正與擅長手機電路的晶片設計大廠安謀（Arm）合作。

基辛格受訪承認：「我們陷入泥潭不是沒有自身原因，領導力、人員、方法，都有嚴重問題需解決。」他補充說，晶圓代工是服務業務，「有別於英特爾以前的文化」。但全球晶片市場的規模預計到2030年會超過1兆美元，英特爾成為全球領先晶片代工生產商是「勢在必行」，它設下目標要在2030年躍居僅次於台積電的業內第二大公司。

目前新冠疫情緩解，辦公室重開，導致晶片市場供應過剩，這有些打亂基辛格的計畫。

英特爾正放緩在新廠安裝價值百萬美元的晶片製造設備，以匹配市場需求水準。該公司已取消以色列海法一個規模2億美元的研究中心，以及在奧勒岡州規模7億美元的實驗室。另外，在奧勒岡州、亞利桑納州製造中心與矽谷英特爾總部之間，接送員工的飛機服務也叫停。收購以色列晶圓廠Tower Semiconductor的交易案在中國卡關，但還在試圖挽救。

依照基辛格的計畫，要在美國多州、德國和其他地方興建晶圓廠，但全部蓋完可能耗資數千億美元。該計畫是基於晶片需求會大反彈的預期。基辛格4月底預測，需求於年底前開始顯著回升。

儘管現在建的一些晶片廠除英特爾自己外，沒有其他忠實客戶，但基辛格說，「沒點膽量就不該待在半導體業」。

奧克拉荷馬州Gibraltar資本管理公司的投資組合經理人Andew Boyd評估，「英特爾轉型有很多挑戰和風險，要逐步實施這個多年戰略需時很久」。雖然過去15年，英特爾都是Gibraltar的核心持股，但今年1月，他們已經平倉幾乎所有的英特爾頭寸。