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迎旅遊旺季 美航空業備戰

編譯林奇賢／綜合報導
美國夏季旅遊旺季揭開序幕，美國航空業正積極備戰，調整航班時刻表，強化人力配置。（路透）
美國夏季旅遊旺季揭開序幕，美國航空業正積極備戰，調整航班時刻表，強化人力配置。（路透）

美國上周的陣亡將士紀念日長周末，將為美國夏季旅遊旺季揭開序幕，美國航空業正積極備戰，調整航班時刻表，強化人力配置，並投資機場基礎建設和技術，希望避免過去兩年大規模航班中斷的混亂重演。

美國汽車協會（AAA）估計，27~29日的陣亡將士紀念日假期周末，將有4,230萬人出遊。聯邦航空總署（FAA）則估計，截至30日的七天期間將有31.3萬個航班，比一年前增加4.5%，略低2019年同期的水準。

這波人潮將先測試美國航空業因應體系的韌性，因為美國航空協會預估，今年6~8月搭機乘客將達到破紀錄的2.568億人，比2019年同期高1%。夏季通常是航空公司最賺錢、但也最繁忙的季節，使航班受擾的風險增加。

聯合航空繼去年僱用1.5萬人後，今年又增聘包含飛行員、空服員、機坪人員、客服員在內的7,000名員工。聯航營運長恩奎斯特說，公司正在紐澤西、丹佛和芝加哥增加登機門，還在全球增加了五個新機棚來修理飛機。

達美航空已僱用和培訓逾2.5萬名員工來應對夏季旅遊熱潮，西南航空說，如今營運的航班比去年增加7%，員工人數則增加15%。

美國航空營運長西摩表示，該公司已投資能提前為天候制定計畫的技術，並責成主管確保各自業務有足夠的人手。

沒人想重蹈過去兩年的覆轍。例如，西南航空去年12月陷入營運崩潰，導致近1.7萬個航班遭取消，打亂200萬人的旅行計畫；另據Flightaware統計，去年夏天近四分之一的航班被取消或延誤。

此外，美國聯合航空 (UAL-US) 計畫強化其航班時刻表，並在丹佛國際機場增加新的貴賓室，看好這個成長快速的樞紐航班需求將繼續上升。

聯合航空日前表示，今年將在科羅拉多機場新增35架次航班。據該公司言人表示，今夏在丹佛的服務平均每天有 450 趟航班起飛。

機場數據顯示，去年聯合航空是該機場最大的航空公司，市占率為46%，而西南航空 (LUV-US) 為31%，邊境航空 (ULCC-US) 為10%，達美航空 (DAL-US) 為5%，美國航空 (AAL-US)為4%。

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