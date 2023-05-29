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研究：AI投資熱 有利美元走強

編譯易起宇／綜合報導
分析師指，全球投資人爭相投資美國AI相關企業股票之際，也將為美元帶來正面動能。（路透資料照片）
分析師指，全球投資人爭相投資美國AI相關企業股票之際，也將為美元帶來正面動能。（路透資料照片）

分析師認為，人工智慧（AI投資熱潮或許會是美元走強的另一個原因。美元和AI概念股走勢近幾周來相關性日益提高，這意味著在全球投資人爭相投資美國AI相關企業股票之際，也將為美元帶來正面動能。

彭博資訊報導，巴克萊分析師菲歐塔奇斯等人在報告中表示：「雖然目前這項證據只是暫時性的，但過去十年美國科技股的上漲導致了大量資金流入美股和淨外國負債激增，已對美元造成巨大影響。」

這項新興科技的吸引力已開始提振美國股市，尤其是在輝達（Nvidia）近來公布完財報後。在AI題材的發威下，輝達的營收預測壓倒性超越市場預期，並讓該公司市值一口氣飆漲逼近1兆美元。

巴克萊分析師認為，股市趨勢對貨幣市場的影響經常受到低估。此外，自全球金融危機以來，外資持有的美國資產激增，尤其是偏好科技股，也是讓美元走強的原因之一。

不過，巴克萊分析師仍對目前AI概念股引起投資人關注，並與美元發展出暫時性的相關性的現象，提出警告。

他們說：「不可否認地，這個現象可能是隨機、暫時且視情況而定的。但如果近來輝達財報反映出的是美國科技業可能的新趨勢，我們有理由認為投資人湧入科技股將再度提振美元。」

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