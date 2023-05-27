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AI帶動費半連二日大漲逾6% 投資人目光超越債務大限日

編譯劉忠勇／綜合外電
美股下周一逢陣亡將士紀念日休市一日。（美聯社）
美股下周一逢陣亡將士紀念日休市一日。（美聯社）

人工智慧（AI）熱潮帶動下，費城半導體指數連續二日大漲超過6%，美股三大指數也一連二日上漲。投資人也看好美國政府下周可望就提高舉債上限達成協議，屆時焦點也將回到聯準會（Fed）是否繼續升息，以及在兩黨妥協之下財政支出可能縮減所帶來的影響。

美股下周一逢陣亡將士紀念日休市一日。

科技股集中的那斯達克綜合指數周五大漲2.2%，投資人對AI的熱情不斷增長。史坦普500指數上漲1.3%，道瓊工業指數上漲328.69點，漲幅1%。一周下來，那斯達克上漲2.5%，已連續五週收高，創下30多年來最佳同期漲勢。相較之下，史坦普500指數本周小漲0.3%，道瓊指數則下跌1%。

前一個交易日飆漲12%後，台積電ADR周五再漲2.2%，費城半導體指數更大漲6.3%，周線分別大漲11.9%和10.7%。邁威爾科技（Marvell Technology）預告AI事業營收下個年度將翻倍，股漲飆漲32%，繼輝達（Nvidia）之後成為另一個AI飆股。輝達上漲2.5%，延續上個交易日24%漲勢，逼近1兆美元市值大關。

貝爾德投資策略分析師梅菲爾德（Ross Mayfield）說：「我們認為 AI 熱潮比其他科技熱潮（如加密幣和非同質化代幣）更為合理。」他也說，輝達的預測「幾乎達到了前所未見的規模 ，真正展現需求可立即兌現為具體獲利」。

美國合眾銀行資產管理集團投資長費里曼指出，AI需求激增，應該會支撐晶片股未來幾個月的漲勢。他說：「以目前動能來看，沒幾個人膽敢反向對作。」

截至周五下午，債限協議尚未最終敲定最後細節，但多數投資人相信國會終會在6月1日前達成協議。財政部長葉倫已警告，政府拖過這個大限日，可能就沒有足夠現金來支付所有帳單。

最新數據顯示，4月消費者大幅增加支出，通膨也加速上升，不僅加深對Fed繼續升息的預期心理，也減低對Fed今年轉而降息的押注。美國2年期債券殖利率從周四的4.508%上升至4.587%，美國10年期公債殖利率由3.814%上升至3.82%。

如今，市場預料Fed在6月14日會議上再次升息的可能性約為50%，而一個月前預料升息的可能性只有8.3%。

不過，瑞銀經濟學家羅斯認為，「任何協議幾乎肯定會納入若干財政撙節措施，如此會降低Fed升息的必要性。過了債務大限之日會帶來嚴重後果，在這種情況下，Fed幾乎不可能升息。」

指數 升息 AI

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