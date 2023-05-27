香奈兒美銷售疲軟 靠中國補缺口

香奈兒在美國市場的銷售趨緩。 （路透）

香奈兒（Chanel）日前表示，香奈兒在美國市場的銷售成長率過去六個月已放緩至個位數，進一步證明美國的疫後支出熱潮逐漸退燒。美國是香奈兒三大市場之一。

香奈兒財務長布隆迪奧談到美國銷售時表示，「顯然，去年11月以來，這股趨勢已經減弱」。他說，美國市場去年銷售成長率為二位數，但未提供確切數字。

布隆迪奧指出，隨著中國購物者恢復旅行，在中國銷售額成長，「彌補美國市場暫時的疲軟還綽綽有餘」。

香奈兒50%銷售額來自亞洲，但未列出美國銷售占比。相較下，香奈兒的對手如路易威登和開雲集團去年的美國營收占比為27%，愛馬仕是18%。

美國市場精品支出減弱的憂慮，已拖累歐洲精品業領導企業股價本周跌至七周以來低點。滙豐銀行在巴黎主辦了一場有21家公司參與的精品會議後，分析師 團隊25日發布報告中指出，「今年第2季，美國市場的持續低迷，正成為關鍵焦點」，分析師說，多數公司都說美國市場的趨勢第1季以來都未改善，一些公司則表示「有些惡化」。

香奈兒的布隆迪奧強調，香奈兒正繼續投資 美國，最近在洛杉磯羅迪歐大道開設一家新店，也贊助紐約大都會 博物館的拉格斐（Karl Lagerfeld）展。

許多精品品牌正進一步向高端市場發展，迎合較不受經濟動盪衝擊的最富裕客群。在疫情期間積極提高價格的香奈兒表示，正聚焦較年輕的消費者，投資店面與數位工具。