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衰退反成利多 提防科技和AI

財經新聞組／綜合報導

Destination Wealth Management創始人兼CEO由上(Michael Yoshikami)表示，美國經濟衰退反而可能阻止2023年下半年股市的急劇下滑。

根據CME Group的FedWatch工具，市場定價Fed年底前將會降息；年底目標利率在4.75-5%範圍內的可能性接近35%。到2024年11月，市場定價目標利率下降至2.75-3%區間的機率為24.5%。

由上表示，唯一可能發生的情況是出現長期衰退。他表示如果不進一步收緊政策，這種情況不太可能發生，因為油價下跌會進一步刺激經濟活動。

他說，「這聽起來很瘋狂，但如果美國經濟成長不放緩甚至進入輕微衰退的階段，那其實可能會被認為是負面的，因為利率可能不會降低，甚至可能會繼續調升。那麼市場就會面臨風險。」

他認為，由於預計借貸成本將長時間保持偏高水平並壓縮獲利率，更多企業將開始對財測更加保守，「對我來說，這一切真的會歸結為『經濟會接近衰退嗎？』信不信由你，如果發生這種情況，我認為這反而會是個好消息。」

他說，「如果經濟避免衰退並繼續走上泡沫的道路，那麼股市將在今年下半年遇到一些問題。」

由上表示，即使市場已對降息定價，但降息的實際過程將是一個「激烈的舉動」，並建議政策制訂者可能會嘗試透過演講和公開聲明，而不是在短期內採取明確的政策行動，將市場預期「推向」某個方向。

由於貨幣政策和美國經濟的路徑不穩，這位資深策略師警告投資人對市場某些部分的估值「抱持懷疑態度」，尤其是科技股和人工智慧 (AI)。

他說，「仔細想一想，並問自己這個問題：考慮到未來 5 年的收益，這是一支合理的股票嗎？如果不是，那麼你就是對你一廂情願的資產給予樂觀溢價，到最後可能讓人欲哭無淚。」（財經新聞組）

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