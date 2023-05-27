PCE高出預期 Fed恐續升息

具最指標意義的通膨數據超出預期，Fed恐將繼續升息。（路透）

根據Fed最密切關注的指標，4月通貨膨脹率居高不下，這可能會增加利率 可能長時間保持較高水平的可能性。

衡量各種商品和服務、並根據消費者行為變化進行調整的個人消費支出(PCE)物價指數 ，在剔除食品和能源成本的情況下，4月上漲0.4%，高於「道瓊」預期的0.3%。

商務部報告指出，按年計算，核心PCE成長 4.7%，也比預期高出0.1個百分點。包括食品和能源在內，總體PCE上漲0.4%，同比上漲4.4%，高於3月的4.2%。

雖然通膨率偏高，但隨著個人收入增加，消費者支出保持良好。報告顯示，當月個人支出成長0.8%，個人收入成長0.4%。市場原本預計這兩個數字都成長0.4%。

物價漲幅幾乎平均分布：商品上漲0.3%，服務上漲0.4%。食品價格下跌不到0.1%，而能源價格上漲0.7%。按年率計算，商品價格上漲2.1%，服務價格上漲5.5%，進一步證明美國經濟正在重新轉向以服務為中心。

食品價格比一年前上漲6.9%，而能源價格下跌6.3%。這兩項PCE漲幅均為1月以來最大。

Key Private Bank投資長馬德約(George Mateyo)指出：「今天的PCE報告比預期更熱，Fed的暑假可能要縮短了，因為消費者的假期會刺激支出。」「在數據發布之前，我們認為Fed可能一直希望夏季休假，暫停升息 並重新評估。但現在看來，Fed壓低通膨的工作似乎還沒有結束。」

Fed升息原應降低需求。然而4月數據顯示，面對更高的利率和強勁的通膨，消費者仍在繼續支出，這意味著政策制訂者可能還有更多工作要做。

PCE報告發布後，市場對升息幅度的定價立即轉向6月再升息25個基點的可能性為57%。接下來還有兩個關鍵數據等待發布，即6月2日公布的5月非農就業報告，以及6月13日公布的消費者物價指數(CPI)。