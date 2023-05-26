Gap繼續虧損 獲利率略見改善

Gap旗下四個品牌上季再度虧損和銷售額下降，但該零售商 堅稱已取得進展，並已設法明顯提高獲利率 。

截至4月29日當季，該公司虧損1800萬元，合每股虧損5分，而去年同期虧損1.62億元，合每股虧損44分。經調整後，該公司當期獲利300萬元，合每股獲利1分。

銷售額降至32.8億元，較上年同期34.8億元下降6%，低於預期的32.9億元。

它上個月告訴投資人將裁員約1800名員工，是其9月宣布裁員500人的3倍多，以削減成本和簡化營運。

該公司表示，從去年到今年已削減了25%的總部職位，將每位經理人的直接下屬人數從2人增加到4人，並將管理層級從12人減少到8人。

最近一季可比銷售額較去年下降3%，門市銷售額下降4%。

占總淨銷售額37%的線上銷售額也同比下降9%，但該公司表示，這是因為在疫情 導致電商零售業務激增後，銷售趨勢越來越符合歷史正常水平。該公司表示，數位銷售「顯著」回升至疫情前水平。

一年前，許多零售商仍在面臨與疫情相關的供應鏈問題，Gap的庫存過剩，但由於過季或退流行而難以銷售。

Gap許多品牌依靠促銷來清空庫存，尤其是Old Navy。但最近一季它堅持折扣，並受惠於空運費用減少，這為零售商帶來更高的獲利。

與去年同期相比，毛利率同比增加5.6個百分點至37.1%，較上季的獲利率33.6%有所改善。

該公司將獲利率的成長歸因於空運費用下降和折扣放緩，但部分被持續的通貨膨脹成本所抵消。

Gap還在繼續改善其庫存水平，當季較去年同期下降27%至23億元。

Gap一直在對其品牌進行研究，以更能了解其消費者，以便提供他們想要的產品、重新獲得市占率並扭轉銷售下滑的局面。

該公司預計毛利率將繼續上升，資本支出將降至5至5.25億元，而之前的區間為5億至5.5億元。資本支出減少是因為本財年減少開設約5家Old Navy和Athleta商店。