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需求強庫存增 新車銷量上升

財經新聞組／綜合報導

產業顧問發布的最新報告顯示，由於對個人交通工具的強勁需求和經銷商庫存增加，預計5月美國新車銷量將上升。

根據J.D. Power和LMC Automotive的報告，包括零售和躉售在內，美國5月新車銷量預計將達到130萬輛，同比成長15.6%。

報告指出，新車交易價格繼續上漲。根據估計，5月消費者為新車支出的金額將達469億元，比去年同期增加13%。

J.D. Power數據和分析部門總裁金恩(Thomas King)表示：「雖然利率和定價上漲帶來挑戰，但由於車輛供應的提高和被壓抑的需求相結合，銷量和交易價格顯示出顯著的韌性。」

與去年相比，零售庫存預計將成長48%。雖然製造商提供了吸引客戶的激勵措施，但庫存堆積可能會損害經銷商的利潤

金恩說，「經銷商利潤下降的主要原因是，以高於製造商建議零售價(MSRP)的價格出售的車輛數量減少了。」

由於庫存低而不得不延後採購的買家需求強勁，預計5月新車零售額將成長9.6%。

以全球標準來看，本月輕型汽車銷量預計將比去年成長12.8%，增幅與除東歐以外主要市場的水平持平。即使烏克蘭戰爭曠日持久，東歐銷量預計仍將成長近20%。

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