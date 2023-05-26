AI熱潮 輝達市值上看兆元

輝達的DGX系統基本上就是一台用於訓練的AI電腦。（路透）

輝達 (Nvidia)股價飆升，市值接近1兆元。CEO黃仁勳表示該公司將迎來「創紀錄的一年」。

由於對該公司製造的繪圖晶片 (GPU)的需求激增，銷售額上升。這些晶片為谷歌、微軟和OpenAI 等公司的人工智慧(AI)應用程式提供動力。

數據中心對AI晶片的需求，促使輝達上季銷售額達到110億元，超出分析師71.5億元的預期。

黃仁勳指出，「引爆點是生成式AI。」「CPU發展已經放緩，加速計算才是前進的道路，然後殺手級應用就出現了。」

他表示，光是數據中心組件本身甚至就可能成為一個1兆元的市場。

向來電腦或伺服器中最重要的組件是中央處理器(CPU)，該市場由英特爾主導，AMD是主要競爭對手。

隨著需要大量計算能力的AI應用的出現，繪圖晶片(GPU)成為主流，最先進的系統使用多達8個GPU與一個CPU。而輝達正主導了AI GPU市場。

例如，輝達自有的DGX系統本質上是一台用於訓練的AI電腦，使用8個輝達的高階H100 GPU，並且只需2顆CPU。谷歌的A3超級電腦是由8個 H100 GPU與一顆英特爾製造的高階最強處理器組成。

這就是為什麼輝達的數據中心業務在第1季成長了14%，而AMD的數據中心業務成長持平，英特爾的AI和數據中心業務部門則下降了39%。

此外，輝達的GPU往往比許多CPU更昂貴。英特爾最新一代頂級CPU的定價可能高達1.7萬元。而一顆輝達H100晶片在二級市場就可以賣到4萬元。

隨著AI晶片市場升溫，輝達將面臨更激烈的競爭。AMD擁有極具競爭力的GPU業務，尤其是在遊戲領域；英特爾也擁有自有GPU產品線。新創公司正在專門為AI開發新型晶片；谷歌和亞馬遜正在設計自有AI晶片。

但輝達的高階GPU仍然是當前構建類似ChatGPT等應用程式的首選晶片。分析師表示，這是因為其專有軟體可以更輕鬆地整合所有GPU硬體功能用於AI應用程式。