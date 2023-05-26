美Q1經濟成長 優於預期

美國第1季經濟成長率比初估強勁，上周初領失業金人數也比市場預期少，代表美國經濟依然有韌性。（路透）

美國第1季經濟成長率比初估強勁，儘管仍遠不如去年第4季的表現，上周初領失業金人數也比市場預期少，代表美國經濟依然有韌性。反觀德國 與新加坡 ，若以季增率來看，一個已連二季萎縮，符合技術性衰退定義，另一個則在衰退邊緣。

美國商務部25日公布的數據顯示，第1季國內生產毛額（GDP）成長率上修至1.3%，較初值1.1%上修0.2個百分點，也優於分析師 預估的1.1%，但仍不如去年第4季的2.6%。上季個人消費支出（PCE）價格指數上揚4.2%，和初值一樣，而且比預期的4.0%高，剔除食品和能源的核心PCE指數則上升5.0%，高於初值的4.9%，也比分析師原估的4.9%高。

上季GDP成長率上修的主要原因，是企業庫存投資調高。占經濟產值三分之二的消費者支出續強，也有助維持今年第1季的經濟動能。政府支出也有貢獻。截至目前，美國的經濟活動似乎仍有撐，4月零售銷售在連兩月下滑後終於反彈成長。

美國勞工部同日發布的另一份報告顯示，止於5月19日當周的初領失業救濟金人數，增加4,000人至22.9萬人，不過低於經濟學家原估的24.5萬人。止於13日當周的連續申領失業金人數則減少5,000人，至179.4萬人，也低於分析師預期的180萬人。

德國政府25日公布，上季GDP較前季下降0.3%，低於初估的零成長，也是繼2022年第4季季減0.5%後連二季萎縮，陷入技術性衰退，也是新冠疫情爆發以來首度衰退，主要是家庭消費減少1.2%，政府支出下降4.9%。官方資料顯示，家庭在飲食、服飾和家具方面的支出同步減少，且因補助減少，電動車的銷售也下滑。

由於德國是歐洲最大經濟體，整個歐元區的狀況恐怕也難樂觀。

同日新加坡公布，今年第1季GDP較前季萎縮0.4%，逆轉了去年第4季成長0.1%的趨勢。如果本季再次萎縮，就會出現技術性衰退。目前全球經濟前景疲軟，而星國的主要貿易夥伴中國大陸的疫後反彈力道卻未如預期強勁。

馬來亞銀行經濟學家蔡學敏說，如果中國帶來的提振未能於本季發揮作用，就可能陷入技術性衰退。