我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

債限談判無著 道指連跌四天

財經新聞組／綜合報導

由於國會難以就債務上限達成協議，加劇了潛在違約的擔憂，道瓊工業平均指數連續第4天下跌。

道指下跌255.59點或0.77%收3萬2799.92點。史坦普500指數下跌30.34點或0.73%收4115.24點。那斯達克綜合指數下跌76.08點或0.61%收1萬2484.16點。

眾議院議長麥卡錫在近中午時的新聞發布會上表示，談判代表在支出上限問題上仍存在分歧，並指責民主黨在談判過程中來得太遲。麥卡錫還表示，他相信談判小組可以取得進展。

財政部長葉倫之前警告國會，6月初的潛在違約「極有可能」。她24日指出，隨著人們越來越擔心美國可能出現史上首次違約，她已經看到「金融市場存在一些壓力」。

雖然Fed最新會議紀錄顯示Fed是否應在6月再次升息存在更多「不確定性」，但股指仍徘徊在低點附近。

會議紀錄顯示，下次會議調升利率的決定最終將取決於即將發布的數據。

財報季尾聲延續，Kohl's和Abercrombie & Fitch在公布意外獲利後分別暴漲7.52%和31.07%。

隨著新的新冠變種病毒在中國蔓延，威脅該國的經濟復甦，人民幣交易價格處於今年以來的最低水平。

截至24日下午，中國離岸人民幣兌美元匯率為7.07，創2022年12月以來最低水平。

指數 麥卡錫 匯率

上一則

末日博士：美中冷戰愈冷

下一則

假日訂單已見 運輸景氣看回

延伸閱讀

債務違約期限逼近 美股道瓊早盤下跌110點

債務違約期限逼近 美股道瓊早盤下跌110點
眾院共和黨閉門會議 麥卡錫：債限達協議「還很遠」

眾院共和黨閉門會議 麥卡錫：債限達協議「還很遠」
倒債危機／聯邦機關徵詢延遲付款、保留現金

倒債危機／聯邦機關徵詢延遲付款、保留現金
債務上限逼近 股指依舊淡定

債務上限逼近 股指依舊淡定

熱門新聞

連鎖零售大廠最近紛紛退出全美大城市，圖為今年擬關閉15個據點的諾斯崇。（路透資料照片）

連鎖零售商 退出全美大城市

2023-05-21 02:00
暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎認為，美國經濟將會猛撞著陸。圖為美國聯準會（Fed）大樓。路透

美經濟將「猛撞著陸」富爸爸窮爸爸作者建議投資這三樣

2023-05-19 15:26
Fed接下來可能繼續升息，也可能大幅降息。（美聯社）

美商銀：Fed下一步可能非常極端

2023-05-20 02:00
路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特。(路透)

LV股價崩 全球首富阿諾特單日財富蒸發112億元

2023-05-23 23:09
微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站。（網路照片）

微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站

2023-05-21 10:19
美國國會若未能在6月1日「大限日」前提高聯邦政府債務上限，導致美國延遲履行債務、引發債務違約危機，從美國股市、債市到全球經濟都將陷入動盪。（美聯社）

美債限大限日迫近 理財顧問建議投資人聚焦「3P」自保

2023-05-24 08:56

超人氣

更多 >
開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎

開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年