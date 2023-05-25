債限談判無著 道指連跌四天

由於國會難以就債務上限達成協議，加劇了潛在違約的擔憂，道瓊工業平均指數 連續第4天下跌。

道指下跌255.59點或0.77%收3萬2799.92點。史坦普500指數下跌30.34點或0.73%收4115.24點。那斯達克綜合指數下跌76.08點或0.61%收1萬2484.16點。

眾議院議長麥卡錫 在近中午時的新聞發布會上表示，談判代表在支出上限問題上仍存在分歧，並指責民主黨在談判過程中來得太遲。麥卡錫還表示，他相信談判小組可以取得進展。

財政部長葉倫之前警告國會，6月初的潛在違約「極有可能」。她24日指出，隨著人們越來越擔心美國可能出現史上首次違約，她已經看到「金融市場存在一些壓力」。

雖然Fed最新會議紀錄顯示Fed是否應在6月再次升息存在更多「不確定性」，但股指仍徘徊在低點附近。

會議紀錄顯示，下次會議調升利率的決定最終將取決於即將發布的數據。

財報季尾聲延續，Kohl's和Abercrombie & Fitch在公布意外獲利後分別暴漲7.52%和31.07%。

隨著新的新冠變種病毒在中國蔓延，威脅該國的經濟復甦，人民幣交易價格處於今年以來的最低水平。

截至24日下午，中國離岸人民幣兌美元匯率 為7.07，創2022年12月以來最低水平。