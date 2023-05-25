科爾意外獲利 重申財測不變

苦苦掙扎的零售商 科爾百貨(Kohl's)在追逐轉虧為盈的同時意外獲利，讓該公司股價飆升12%。

該零售商也重申全年財測不變。預計淨銷售額將下降2%至4%，其中包括今年第53周約下降1個百分點的拖累。該公司預計稀釋後每股獲利在2.1至2.7元之間，不包括非經常性費用。

因為試圖轉變業務形態，改以受通膨衝擊的中等收入購物者為主要客戶群，近幾季科爾百貨銷售不佳，讓投資 人深感失望。這家零售商也因此成為激進投資客的目標，包括Ancora Holdings和Macellum Capital都促使該公司罷免當時的CEO 加斯(Michelle Gass)並重組董事會。科爾去年還曾討論將業務出售給Vitamin Shoppe幕後老闆Franchise Group，但後來競標叫停。

從那時之後，柯爾任命了一位新CEO金斯伯瑞(Tom Kingsbury)，他是折扣零售商Burlington Stores的前CEO。前任CEO蓋斯離職，成為Levi Strauss的新領導人。

金斯伯瑞將第1季描述為扭轉公司銷售額的「第一步」。他在財報聲明中表示，該公司已經大力減少了過剩庫存，吸引絲芙蘭(Sephora)顧客上門，並提高了商店的生產力。

庫存較上年同期大幅下降。截至本季末，庫存為35億元，同比下降6%。投資者密切關注這些水平，因為許多零售商的商品過剩導致降價幅度擴大和獲利下降。

科爾截至4月29日當季淨利為1400萬元，合每股獲利13分，較預期虧損42分完全相反；去年同期為獲利1400萬元，合每股獲利11分。

淨銷售額從去年同期的34.7億元降至33.6億元，高於預期的33.4億元。

根據StreetAccount數據，可比銷售額在本季下降4.3%，大致符合華爾街預期的4.5%降幅。