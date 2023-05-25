我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

科爾意外獲利 重申財測不變

財經新聞組／綜合報導

苦苦掙扎的零售商科爾百貨(Kohl's)在追逐轉虧為盈的同時意外獲利，讓該公司股價飆升12%。

該零售商也重申全年財測不變。預計淨銷售額將下降2%至4%，其中包括今年第53周約下降1個百分點的拖累。該公司預計稀釋後每股獲利在2.1至2.7元之間，不包括非經常性費用。

因為試圖轉變業務形態，改以受通膨衝擊的中等收入購物者為主要客戶群，近幾季科爾百貨銷售不佳，讓投資人深感失望。這家零售商也因此成為激進投資客的目標，包括Ancora Holdings和Macellum Capital都促使該公司罷免當時的CEO加斯(Michelle Gass)並重組董事會。科爾去年還曾討論將業務出售給Vitamin Shoppe幕後老闆Franchise Group，但後來競標叫停。

從那時之後，柯爾任命了一位新CEO金斯伯瑞(Tom Kingsbury)，他是折扣零售商Burlington Stores的前CEO。前任CEO蓋斯離職，成為Levi Strauss的新領導人。

金斯伯瑞將第1季描述為扭轉公司銷售額的「第一步」。他在財報聲明中表示，該公司已經大力減少了過剩庫存，吸引絲芙蘭(Sephora)顧客上門，並提高了商店的生產力。

庫存較上年同期大幅下降。截至本季末，庫存為35億元，同比下降6%。投資者密切關注這些水平，因為許多零售商的商品過剩導致降價幅度擴大和獲利下降。

科爾截至4月29日當季淨利為1400萬元，合每股獲利13分，較預期虧損42分完全相反；去年同期為獲利1400萬元，合每股獲利11分。

淨銷售額從去年同期的34.7億元降至33.6億元，高於預期的33.4億元。

根據StreetAccount數據，可比銷售額在本季下降4.3%，大致符合華爾街預期的4.5%降幅。

零售商 CEO 投資

上一則

AI紅火、晶片業好轉 台積電等亞洲科技硬體出口商股票熱

下一則

債限談判無著 道指連跌四天

延伸閱讀

DIY客戶減少採購 勞氏下修財測

DIY客戶減少採購 勞氏下修財測
挺川變卦 4名新罕布夏州議員倒向德桑提斯

挺川變卦 4名新罕布夏州議員倒向德桑提斯
垂降國會作亂第1人 認罪道歉獲輕判

垂降國會作亂第1人 認罪道歉獲輕判
國會暴亂 他第一個垂降進場 認罪協議獲輕判15個月

國會暴亂 他第一個垂降進場 認罪協議獲輕判15個月

熱門新聞

連鎖零售大廠最近紛紛退出全美大城市，圖為今年擬關閉15個據點的諾斯崇。（路透資料照片）

連鎖零售商 退出全美大城市

2023-05-21 02:00
暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎認為，美國經濟將會猛撞著陸。圖為美國聯準會（Fed）大樓。路透

美經濟將「猛撞著陸」富爸爸窮爸爸作者建議投資這三樣

2023-05-19 15:26
Fed接下來可能繼續升息，也可能大幅降息。（美聯社）

美商銀：Fed下一步可能非常極端

2023-05-20 02:00
路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特。(路透)

LV股價崩 全球首富阿諾特單日財富蒸發112億元

2023-05-23 23:09
微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站。（網路照片）

微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站

2023-05-21 10:19
美國國會若未能在6月1日「大限日」前提高聯邦政府債務上限，導致美國延遲履行債務、引發債務違約危機，從美國股市、債市到全球經濟都將陷入動盪。（美聯社）

美債限大限日迫近 理財顧問建議投資人聚焦「3P」自保

2023-05-24 08:56

超人氣

更多 >
開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎

開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年