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Lordstown喊話求鴻海不要分手 居然用這招拉高股價

編譯葉亭均／綜合外電
美國電動皮卡新創業者Lordstown Motors宣布股票合併計畫，希望藉此能讓鴻海滿意。（路透）
美國電動皮卡新創業者Lordstown Motors宣布股票合併計畫，希望藉此能讓鴻海滿意。（路透）

美國電動皮卡新創業者Lordstown Motors在23日宣布股票合併計畫，將每15股合併為1股，藉此符合那斯達克證交所繼續上市掛牌的規定，並試圖挽救與投資鴻海公司惡化中的合作關係。

Lordstown表示，每15股合併為1股的計畫24日生效，藉此「改善股票的可銷售性與流動性」。

消息傳出後，Lordstown股價23日一度重挫超過10%至每股0.26美元，收盤跌幅收斂至5.3%。這檔股票從3月初以來價格一直低於1美元，最新的股票合併計畫使得股價能夠回升至1美元以上，以便遵守那斯達克的上市掛牌要求。以23日收盤價計算，合併後的股價為每股4.26美元。

不符合那斯達克繼續上市規定，被視為是鴻海決定退出與Lordstown生產合作關係的一項原因。彭博資訊5月初曾報導，鴻海告知Lordstown準備撤出生產夥伴關係，終止1.7億美元的投資計畫，理由之一就是如果Lordstown不再遵守在那斯達克繼續上市的要求，將終止投資協定；Lordstown當時則警告，若鴻海退出，該公司可能被迫聲請破產。

Lordstown 23日表示，該公司「依然準備好、有意願以及能夠完成」交易，並且希望最新行動將讓鴻海滿意。

Lordstown還說，公司為了合作關係爭議，「已採取積極的行動來降低成本並維持流動性」。在截至4月30日，Lordstown擁有現金、約當現金和短期投資約1.65億美元，較一個月前減少1,100萬美元。

根據路透與彭博資訊報導，鴻海沒有立即回應置評請求。

鴻海在大約六個月前向Lordstown投資多達1.7億美元並取得兩席董事席次，這樁交易讓Lordstown獲得急需的資金。鴻海也支付2.3億美元買下位於俄亥俄州Lordstown一座前通用汽車工廠，依據合約為Lordstown生產電動皮卡Endurance。但Lordstown近期要求鴻海停止生產，原因是生產這款車的成本高出預定的6.5萬美元銷售價格，還說需要鴻海以外的合作夥伴來分攤成本。

另據巴隆周刊報導，Lordstown自投產迄今只生產了56輛皮卡，華爾街預估Lordstown若要提高產量，在今年底前還需要額外的2,000萬美元資金。

巴隆說，鴻海原定要在5月初向Lordstown提供約5,000萬美元資金，但迄今尚未支付。

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