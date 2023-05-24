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債務上限逼近 股指依舊淡定

財經新聞組／綜合報導

6月1日債務上限越來越近，可能帶給美國經濟和金融市場災難性後果，但美股卻依然淡定。

目前，史坦普500指數徘徊在4200點附近，為9個月來最高點；而衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數(VIX)則接近2021年底以來的最低水平。

美股之所以淡定，部分原因是大多數人不相信國會愚蠢到讓自己違約，最終一定會達成協議。

不過，從歷史經驗來看，美股崩盤可能在所難免；而且只有美股出現大跌，才能迫使兩黨達成協議。

目前，投資人普遍認為即使最後期限臨近，兩黨也可能達成協議。美銀全球研究部門上周對全球基金經理人的調查顯示，71%的人認為在「X日」之前會達成提高債務上限協議。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)指出：「市場之所以堅挺，是因為大多數華爾街人士不相信國會有那麼愚蠢。他們最終會達成協議，這就是股指保持不墜的原因。」

最新的債務上限談判取得一些正面進展。拜登表示，與麥卡錫的會談富有成果，兩人均認為不能出現違約。唯一的解決方案是達成跨黨派協議，雙方談判人員將繼續進行討論。

花旗分析師席茲(Nathan Sheets)則從博弈論給出解釋，投資人在押注兩黨領袖終將達成協議。投資人現在其實也可以拋售風險資產，迫使談判代表達成協議，但會立即後悔賣出；但若僵局堅持下去，最終將損害經濟和市場。

他說，「投資人不應用這種對賭方式迫使政界人士拿出解決方案，這充其量是個有風險且不確定的提議。相反，無論市場是否立即做出反應，債務上限都會加劇經濟和金融的不確定性以及其他壓力。投資人最好根據自己的投資視野和風險偏好，對此做出反應。」

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