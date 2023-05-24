債限談判停滯 史指收跌逾1%

由於進行中的債務上限討論似乎沒有取得什麼進展，美股收跌。

史坦普500指數 下跌47.05點或1.12%收4145.58點，那斯達克綜合指數下跌160.53點或1.26%收1萬2560.25點，道瓊工業平均指數下跌231.07點或0.69%收3萬3055.51點。部分交易員將談判缺乏任何重大更新解讀為一個跡象，代表國會議員可能正在努力按希望取得進展。

投資人一直密切關注華盛頓的債務上限談判，希望隨著財政部長葉倫預期的所謂6月1日「X日」的臨近，獲得更多確定性，部分眾議院 共和黨員甚至質疑這個預計違約日期的準確性。

眾議院院長麥卡錫 和拜登總統22日在白宮會面；麥卡錫指這次討論「富有成效」且「專業」，但長達一個小時的會談沒有達成任何決議。

此外，蘋果公司在宣布與博通(Broadcom)達成數十億元的晶片生產協議後下跌1.52%；博通上漲1.2%。Yelp大漲5.65%，因為激進股東呼籲該公司尋求出售的可能性。

賭場股凱撒、米高梅和金沙均下跌超過5%。《彭博》報導，中國可能會在6月底出現每周6500萬例新冠病毒感染高峰。許多疫苗生產商的股價飆升。Moderna上漲8.69%，而BioNTech和輝瑞分別上漲8.19%和2.32%。