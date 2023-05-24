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DIY客戶減少採購 勞氏下修財測

財經新聞組／綜合報導

雖然第1財季營收和獲利超過華爾街預期，勞氏(Lowe's)下修全年財測，因木材價格下跌，而且自己動手做(DIY)客戶採購的非必需品減少。

截至5月5日當季勞氏淨利22.6億元，合每股3.77元；去年同期為23.3億元，合每股3.51元。調整後每股獲利3.67元，高於預期的3.44元。

淨銷售額從去年同期的236.6億元降至223.5億元，但超出華爾街216億元的預期。

第1財季可比銷售額下降4.3%，低於華爾街預期的下跌3.4%。

這家家居裝修零售商現在預計全年總銷售額將在870至890億元之間，低於之前預測的880至900億元。本財年可比銷售額將下降2%至4%，低於之前的持平至下降2%。調整後每股獲利將介於13.2至13.6元之間，低於之前13.6至14元的區間。

CEO埃里森(Marvin Ellison)在新聞發布會上表示，木材通貨緊縮、不利的天氣和DIY客戶的支出減少，損害了當季銷售額。他表示，下修財測反映出消費者需求弱於預期。

然而，他補充說，與去年同期相比，勞氏的數位銷售額及其在家庭專業人士中的可比銷售額在第1季有所增加。他仍然「對家居裝修的中長期前景以及繼續擴大市占率的能力持樂觀態度」。

勞氏是最新一家對未來銷售放緩示警的零售商，因為消費者變得更加節儉，不願購買大件商品和非必需品。許多其他零售商，包括沃爾瑪、目標百貨和家得寶，也都注意到必需品以外的採購減少。

然而，對於勞氏和家得寶來說，一年中的這個時節特別重要。春季向來是家居裝潢最大的銷售旺季。

這些企業不僅在爭奪購物者的錢包，因為更高的雜貨價格會占去更多的家庭預算；它們還在應對需求的轉變，因為疫情推動的家庭項目熱潮逐漸消退，消費者需要兼顧其他支出優先事項，例如通勤、暑假和外食。

華爾街 零售商 目標百貨

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