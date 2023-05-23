我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／金塊約柯奇場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

美國外籍勞工占比創新高

編譯陳律安／綜合外電

在去年，外籍勞工占美國勞動力的比率衝上歷史新高，原因是人力需求激增和疫情衝擊減退。移工人數的增加，也舒緩了美國企業的人力缺口。

根據美國勞工部的外籍勞工年度報告，在2022年，美國以外地區出生的人力占整體勞動力的比率為18.1%，比前一年提高0.7個百分點，創1996年有紀錄以來的新高。若以人數計則增加180萬人，至2,980萬人。

該報告指出，外籍勞工加入勞動力的人數，高於本地勞工，在去年新增的310萬名勞動力中，逾半為外國人。在去年，美國16歲以上、有工作或正在找工作的勞動人口約為1.64億人。

美國的人口成長緩慢，以及嬰兒潮世代在疫情期間的退休潮，導致許多產業出現人力缺口，提高外籍勞工的就業機會。

美國的勞參率近期已提高，但仍低於新冠疫情爆發前的水準。勞動市場數據機構Lightcast資深經濟學家克羅芙特說：「任何勞動力的實質增長都來自移民，他們已成為助力。」

該報告的依據，為勞工部每月對超過6萬個家庭進行的調查，且未列出移工的出生地或法律地位。報告中的移工，包含了合法移民、難民、學生和短期工等臨時居民，及非法移民

數據顯示，移工人數在2019~2022年成長5%，本地勞工人數則下滑0.5%，使美國產業面臨更大的招聘壓力，尤其是餐館、工人、卡車司機、居家照護員等無法遠距上班的工作，而移工填補了相關缺口。去年外籍勞工的失業率為3.4%，低於美國本地勞工的3.7%。

克羅芙特說，移工與本地勞工互補，投入就業機會多的產業，而非在機會稀少的領域分一杯羹。

外籍勞工通常集中在低薪產業，原因是技術、教育或語言障礙，而科技和醫療等產業則屬特例。明尼亞波利斯聯準銀行研究員努恩說，移工沒有時間或財力，來投入高薪工作所需的昂貴訓練過程。

勞工部 非法移民 疫情

上一則

調查：今年通膨、利率都維持高檔

下一則

擺脫高庫存 零售業壓力減

延伸閱讀

美國出口玉米「嘔吐毒素」超標 逾50萬公斤在台邊境遭攔

美國出口玉米「嘔吐毒素」超標 逾50萬公斤在台邊境遭攔
共和黨議員史考特參戰2024 民調支持率2%「大輸川普」

共和黨議員史考特參戰2024 民調支持率2%「大輸川普」
拜登和麥卡錫沒談成協議 但違約非選項 可能天天碰面

拜登和麥卡錫沒談成協議 但違約非選項 可能天天碰面
葉倫公開致信麥卡錫 重申：6月1日國庫會花完

葉倫公開致信麥卡錫 重申：6月1日國庫會花完

熱門新聞

連鎖零售大廠最近紛紛退出全美大城市，圖為今年擬關閉15個據點的諾斯崇。（路透資料照片）

連鎖零售商 退出全美大城市

2023-05-21 02:00
美國選民和國會兩極分化嚴重，此次債限僵局下債務違約的風險比以前高。圖中為共和黨籍眾院議長麥卡錫，他堅持調高債限必須伴隨削減政府開支。（美聯社）

美債違約風險高 最大避險工具出爐 次選充滿諷刺意味

2023-05-15 19:17
暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎認為，美國經濟將會猛撞著陸。圖為美國聯準會（Fed）大樓。路透

美經濟將「猛撞著陸」富爸爸窮爸爸作者建議投資這三樣

2023-05-19 15:26
Fed接下來可能繼續升息，也可能大幅降息。（美聯社）

美商銀：Fed下一步可能非常極端

2023-05-20 02:00
隨著升息環境引發的信用緊縮，加重企業的財務壓力，過去24小時至少有七家公司聲請破產保護。(路透)

信用緊縮害的…美國一天內至少7家企業聲請破產保護

2023-05-15 11:04
微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站。（網路照片）

微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站

2023-05-21 10:19

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」