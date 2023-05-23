福特放大格局 不再著眼市占率

福特汽車 CEO法利(Jim Farley)表示，將停止在過度服務的小型市場競爭，而是將大手筆押注聯網汽車和數位服務上。他指出，福特是所有人一切的日子已經結束。他表示，福特將以不同的方式競爭，尋求量身定製的擁有體驗，而不在服務過度的小眾市場中「為爭奪市占率錙銖必較」。

收購同業 小摩調高營收財測

在經政府斡旋收購第一共和銀行後，摩根大通調高了一個關鍵業績目標。這家紐約大型銀行在投資 人介紹會的幻燈片中表示，該行今年將產生約840億元的淨利息收入。比4月的財測高出30億元。當時小摩將淨利息收入預期調高70億元，因而刺激了該股創下20年來財報發布日最大漲幅。

梅隆銀行擴大短期投資選擇

隨著投資人追逐更高的殖利率 ，紐約梅隆銀行宣布擴大其短期投資產品的選擇。該行在其門戶網站LiquidityDirect平台提供共同基金、計息存款和贊助清算回購協議清倉產品。這些產品的主要投資人是想經濟不確定環境中讓流動性最大化和降低交易信用風險的企業財務主管。

明尼亞波利斯Fed：利率難定

明尼亞波利斯Fed行長卡什卡里(Neel Kashkari)表示，在下個月的Fed會議上他會投票決定升息、還是暫停利率並維持利率不變，是個「很難選擇」的決定，他還表示，服務業通膨仍然「相當根深柢固」，「可能必須將利率升至6%以上」才能重回Fed 2%的目標。

凱迪拉克電動Escalade將現身

通用汽車證實今年稍後推出旗艦凱迪拉克Escalade的全電動版本。這款新SUV將被稱為「Escalade IQ」，延續凱迪拉克的EV命名策略；該策略目前包括Lyriq跨界車和即將推出的Celestiq超豪華轎車。市場早就預期電動版Escalade現身，因為2030年時凱迪拉克將成為全電動車品牌。

雪佛龍76億收購PDC Energy

雪佛龍將以包括債務在內的76億元全股票交易方式收購PDC Energy Inc ，為油氣儲備增加新的鑽井能力。收購PDC Energy是3年來第二筆交易，將擴大雪佛龍在科羅拉多州和懷俄明州的頁岩業務。該公司在2020年以130億元收購Noble Energy後，成為丹佛朱爾斯堡盆地最大生產商。