股指大幅反彈 並非牛市開端

華爾街知名空頭、摩根史坦利策略師威爾森(Michae Wilson)近日警告，投資 人不要被愚弄，以為上周美股 的反彈是新一輪牛市的開始。

他表示，有太多的基本面和技術面證據顯示未來市場會出現問題。他敦促投資人不要在最近的上漲中得意忘形。史坦普500指數上周一度突破4200點，為2022年8月以來的最高水平。

威爾森表示：「這是確認新一輪牛市的最終突破嗎？簡短的回答是否定的。有許多技術信號和基本面因素與這一觀點相衝突。」他並補充指出，理由在於估值過高、推動股市上漲的股票 種類有限，以及防禦性股票跑贏大盤。

他還表示，債務上限談判的解決方案可能會在短期內推高股市，但「我們認為這是一個虛假的突破，也是一個牛市陷阱」。

威爾森在去年的《機構投資者》(Institutional Investor)調查中，因正確預測了股市的拋售而排名第一。然而，他對今年上半年進一步下跌的預測被證明是錯誤的，史指今年以來已累計上漲超過9%。

對於近期美股走勢的研判，以拉柯斯布賈斯(Dubravko Lakos Bujas)為首的摩根大通策略師也警告，隨著談判的拖延，市場將出現更多波動。美國總統拜登和共和黨眾議院議長麥卡錫定於22日會晤。

不過，美國商銀策略師蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)則持看多觀點。她將史指年終目標價調升至4300點，比19日收盤價高出約2.6%。（財經新聞組）