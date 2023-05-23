等待債限談判 那指九月新高

史坦普500指數 收盤幾乎持平，因為華爾街 等待關鍵的債務上限會議，政府官員盡量努力避免違約。

史指微漲0.65點或0.02%收4192.63點。道瓊工業平均指數下跌140.05點或0.42%收3萬3286.58點。那斯達克綜合指數上漲62.88點或0.5%收1萬2720.78點。

以科技股為主的那指盤中和收盤都創下去年8月以來的最高價格。

拜登 總統和眾議院議長麥卡錫繼續債務上限談判，距離財政部長葉倫表示美國可能實際違約的最快日期僅剩10天。

雙方的資深談判代表早上在國會大廈恢復談判，但強制性政府開支削減仍然是個主要障礙。共和黨人堅持將支出削減至2022年的基礎水平，但拜登表示，任何不加稅的全面削減都是不可能的。

在科技股帶動下，雖有華盛頓的不確定性和通貨膨脹率居高不下，但股指繼續走高，史指徘徊在略低於4200點的水平。

本周經濟數據相對清淡。第1季GDP的修正值定於25日公布；Fed的首選通膨指標個人消費支出(PCE)指標將於26日公布。

24日公布的Fed 5月會議紀錄可能會揭示Fed官員如何考慮進一步升息的可能性。

第1季財報季即將結束，但來自Zoom Video、Lowe’s和Dick’s Sporting Goods的重要財報是本周重點。