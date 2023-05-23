擺脫高庫存 零售業壓力減

零售業終於擺脫去年高庫存的噩夢，供應鏈的改善也有助零售商獲利。（路透）

在2022年大部分時間裡與不斷上升的庫存奮鬥之後，零售商 終於把倉庫走道清理乾淨不少。

零售巨頭目標百貨 (Target)、沃爾瑪、家得寶、TJX Companies和Ross Stores最近的財報都顯示庫存水平顯著改善。

由於庫存水平得到更好的控制，也就不必降價損及獲利，零售商即使在當前經濟低迷情況下也取得更高的獲利率 。

目標百貨的庫存水平比上年下降16%，因為這家折扣店清理家居用品和服裝部門的過剩庫存，毛利率從一年前的25.7%擴大到26.3%。

該公司營運長墨里根(John Mulligan)在電話會議上告訴分析師，去年的「庫存過剩」問題現在已被「拋在腦後」。

Maxx、Marshalls和HomeGoods的母公司TJX也公布更高的獲利率，因為庫存水平下降8%且成本壓力有所緩解。

在與分析師的電話會議上，TJX財務長克林格(John Klinger)表示，這家低價零售商「處於有利地位」，可以善用當前的交易環境，並對當前的庫存水平感到「非常安慰」。

沃爾瑪第1季美國存貨同比下降9.4%，但獲利率仍然下降；這在某種程度上是因為購物者採購更多低利雜貨，而在家居用品和電子產品等高價、高獲利商品上花費更少。

與不到一年前相比，庫存暴跌代表戲劇性的逆轉，當時商店超額訂購以致堆積超過7300億元的商品，創下歷史新高，而更趨謹慎的消費者沒有興趣購買。

在新冠疫情重創貨物流通後，供應鏈的進一步改善也幫助零售商。

更多零售商將於本周公布財報，例如American Eagle Outfitters、Lowe's和Big Lots，也可能為投資人帶來庫存下降的利多。

但到目前為止，投資人似乎忽略庫存水平改善，而是更關注零售業第2季開局緩慢的情況。

不過只要經濟不跌落懸崖，零售商的庫存就會減少，從而為即將到來的關鍵返校季和假日購物季的獲利率成長奠定基礎。