Fed兩位官員又放鷹 支持再升息2次、應強調緊縮還沒完

聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）支持今年再升息2次。不過，他今年並無Fed決策會議的投票權。（路透）

兩位聯準會鷹派官員周一（22日）表示，今年有必要進一步升息 ，其中一位表態支持再升息兩次。在這數日之前，聯準會（Fed）主席鮑爾才暗示6月可能暫停升息。

聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）表示，他支持再升息兩次；明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）說，如果Fed暫停升息，也應該發出訊號，凸顯出緊縮政策尚未結束。

不過應留意到，這二位官員並未明確反對Fed在6月13、14日的決策會議暫停升息。兩人談話之前，鮑爾上周五才發出Fed在6月會議可能按兵不動的訊號，但也透露，如果有必要抑制通膨，對於進一步升息保留開放態度。其他Fed官員已紛紛表達或許會暫停升息的看法。

博拉德周一在佛羅里達州舉行的美國天然氣協會金融論壇上表示：「我認為我們將必須把政策利率 升得更高，以便對通膨施加足夠的下行壓力，並及時將通膨率恢復到目標水準」，「我正在思考今年再採取兩次行動，確切會達什麼水準我不知道，但我通常主張宜早不宜遲」。博拉德立場向來鷹派，但他今年在聯準會決策會議並無投票 權。

根據期貨合約定價，在博拉德發言前，投資人押注6月升息的機率達30%，高於先前的約22%。Fed在過往14個月已將基準利率提高5個百分點，利率攀抵5%至5.25%，以便抑制高昂的通膨。

另一位長期鷹派、今年有投票權的官員卡斯哈里表示，他還沒有看到銀行業面臨壓力正在幫助冷卻物價的跡象。他說，如果物價壓力沒有如預期般減緩，那麼可能為官員進一步升息敞開大門。

卡斯哈里接受CNBC採訪時表示：「我認為現在還難以判斷6月是會再升息或是跳過。對我來說，重要的是不要發出我們已經罷手的訊號。」

卡斯哈里說：「如果6月按兵不動，這不代表我們的緊縮周期已經結束，對我來說，這代表我們在蒐集更多資訊。我們有沒有可能在7月再度展開升息嗎？」

儘管成長減緩，通膨率也已下滑，但經濟依然強勁且物價並未如預期般下滑；另一方面，隨著四家美國銀行在近幾個月倒閉，信用環境已緊縮，這可能有助於Fed讓經濟成長降溫的職責。但投資人依然對銀行業感到不安，如果進一步升息導致銀行承受壓力，可能引發廣泛的恐慌情緒，把經濟推入衰退深淵。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Dal）周一參與一場在巴黎舉行的視訊會議，它不願對6月是否再度升息或暫停置評，理由是必須審慎，強調貨幣政策的運作具滯後性，對銀行業造成的壓力將進一步讓金融環境緊縮。

另外，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）也有類似說法，但他證實他支持6月暫停升息的一派。兩位官員今年都沒有投票權。