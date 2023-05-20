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美股仍籠罩在債務僵局陰影下 Nvidia財報將突破AI想像

編譯劉忠勇／綜合外電
那斯達克連漲四周，部分反映企業開發AI的最新進展，令人看好企業日後運作會更有生產力。（路透）
那斯達克連漲四周，部分反映企業開發AI的最新進展，令人看好企業日後運作會更有生產力。（路透）

美國股市周五在不安的情緒下開高走低，美國白宮和國會就提高債務上限的談判受阻，讓本周原本平穩交易以緊張收尾。投資人下周仍將關注美國債務協商的進展，也寄望輝達（Nvidia）下周公布財報能繼續炒熱人工智慧（AI）的投資題材。

國會談判代表說，在債務上限談判沒有進展，史坦普500指數轉而下跌0.1%，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數各跌0.3%和0.2%。不過，美股三大指數周線仍收紅，史坦普和道瓊本月首度周線走高，那斯達克上漲3%且連漲四周。

費城半導體指數周五跌0.6%，台積電ADR也小跌0.1%，不過一周下來，費半和台積電ADR分別大漲7.8%和11%；台積電ADR創下1月13日以來最大單周漲幅。

債務上限談判再陷停頓，投資人不免擔心，若兩黨無法達成協議，最快會在6月初醖成金融危機。聯準會（Fed）主席鮑爾談話也讓人深感經濟前景不妙。他表示，美國銀行業震盪造成授信條件趨緊 ，可能使經濟和通膨都降溫，「我們的政策利率可能不需要升到像本來預期那麼多」。

鮑爾這一席話使期貨市場押注Fed 6月開會再度升息的機率，由40%降至21%。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比（Quincy Krosby）說：「共和黨債務談判代表最後退席，有礙在大限日到來前達成可行辦法的機會，這將削弱 Fed 6月14日升息的可能性。」

瑞銀（UBS）策略師團隊警告，儘管不太可能，但如果美國債務正式出現違約，本金外的所有付款延遲一周，史坦普500指數可能大跌20%，跌向3,400點。

同時，今年最夯題材人工智慧（AI）領域中扮演重要角色的輝達將於下周四盤後公布財報，也深受投資人矚目。輝達今年已上漲110%，躍居美國市值第五大上市公司。

那斯達克連漲四周，部分反映企業開發AI的最新進展，令人看好企業日後運作會更有生產力。除輝達外，微軟、Alphabet、蘋果、Meta這些大型股包辦史坦普500指數今年所有正回報。分析師認為，其中約有25%到50%的回報歸功於「人工智慧相關的熱潮」。

此外，公債殖利率下滑，也緩和科技股可能被高估的疑慮；同時，投資人也將大型股視為不確定的環境中的避險工具。

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