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蘋果手機版ChatGPT來了

編譯季晶晶、簡國帆、林奇賢／綜合報導
蘋果據傳正開發自家AI技術。（路透）
蘋果據傳正開發自家AI技術。（路透）

OpenAI已發布iOS版本的ChatGPT應用程式（App），將這個近來爆紅的AI聊天機器人引進iPhone，並承諾很快會提供Android版本。

OpenAI 18日在聲明中表示，iOS版ChatGPT目前僅美國可用，未來幾周將擴及其他國家。這款App現在就能透過App Store免費下載至iOS裝置，外觀和操作界面類似網頁版，除輸入文字外，也支援用戶以語音提問，但ChatGPT只能用文字回答。此外還能同步不同裝置之間的文字對話內容。

ChatGPT推出之後立刻成為美國地區App Store免費App排行榜的第一名。

另據華爾街日報引述知情人士與文件內容報導，蘋果已限制員工使用ChatGPT和其他外部AI工具，同時正在開發自家的AI技術，由蘋果2018年從Google延攬來的吉奧納吉亞領導開發。

蘋果擔心員工使用這類程式，可能洩露機密資料，並告訴員工也不要用可以自動寫程式碼的Copilot。

OpenAI開發的ChatGPT是運用大型語言模型打造的聊天機器人，但人們在使用時，數據會傳送回OpenAI，藉此持續改善效能，此舉卻可能導致企業員工在無意間洩露機密資訊。而蘋果向以嚴格的資訊保密措施著稱，對未來產品和客戶資料都是如此。

其他機構也愈來愈擔心員工使用ChatGPT會導致資料外洩。摩根大通、Verizon及三星電子都已禁用，亞馬遜則敦促想用ChatGPT協助寫程式的工程師，使用內部的AI工具。

至於美國紐約市教育局似乎擋不住浪潮，近日已取消先前要求公立學校設備和網路不得使用ChatGPT的禁令。

ChatGPT AI App

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