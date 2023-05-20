遭控濫用個資 谷歌在英勝訴

谷歌在英國一場訴訟中勝訴。原告代表160萬人就一家英國醫院信託基金向該美國科技巨頭提供醫療紀錄提起訴訟。2015年，Royal Free London NHS Trust將患者數據傳送到谷歌的人工智慧公司DeepMind Technologies，用於開發一款分析醫療紀錄和檢測急性腎損傷的行動應用程式。

投資人續投入現金 但已放緩

美國商銀全球研究部報告指出，截至17日當周，投資人投入251億元的現金，買進56億元債券，並賣出77億元股票。現金基金的流入量雖仍很大，但與之前相比已經放緩。過去4周共有1510億元流入貨幣市場基金，而3月矽谷銀行倒閉後的4周內流入4040億元。

特斯拉 在印度 設廠是認真的

印度技術部副部長在與電動車製造商特斯拉高階主管會面後表示，特斯拉對在印度建立製造基地的計畫是「認真的」。馬斯克領導的特斯拉本周與印度官員就各種話題進行會談，包括汽車和電池製造的激勵措施，因為特斯拉重新考慮進入印度市場。

需求減 Foot Locker降財測

鞋類零售商Foot Locker Inc 因需求急劇下降以及為清理過剩庫存而大幅折扣，宣布下修全年銷售額和獲利預期。該公司第1季業績也未達到華爾街預期，且因加倍促銷和降價以推動其商店需求，再加上與盜竊相關的庫存「縮水」，導致當季度毛利率下降400個基點。

Catalent下修全年獲利財測

Catalent Inc下修全年淨利財測，反映出營運挑戰和高於預期的成本。該公司日前表示其年度銷售額和核心利潤財測受到超過4億元的打擊。這家藥品製造商現在預計全年營收在42.5至43.5億元間；之前預測為46.3至48.8億元。由於其主要生產基地增產不如預期，將影響第3和第4季營收。

CureVac控輝瑞 BNT疫苗侵權

CureVac NV已就mRNA技術的使用對輝瑞和BioNTech提出擴大專利侵權訴訟，且法院已批准轉移審查。該公司指控輝瑞及其德國合作夥伴BioNTech侵犯其9項專利，其範圍超出2022年7月提告時的3項專利。審判從麻州聯邦地方法院轉移到維吉尼亞州東區，預計將可加快案件審理。