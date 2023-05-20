成屋銷售衰退 價格跌幅11年最大

全國房地產 商協會(National Association of Realtors)最新數據顯示，4月全美成屋銷售較前一個月減少，售價更比去年同期大跌，創11年多來最大跨年跌幅。不過，待售屋庫存偏低，買房時仍要面對激烈競爭。

成屋銷售4月較前一個月減少3.4%，與經濟學家預估一致，經季節性因素調整後的年率是428萬單位，與去年同期相較大減23.2%。

4月成屋價格中值較一年前下跌1.7%至38萬8800元，創2012年1月以來最大跨年跌幅，與去年6月的41萬3800美元歷史新高大跌6%。美國西半部多數地區跌價，東部則持續上漲。

15個月來有14個月全美成屋銷售衰退，2022年初以來約衰退三分之一。

房貸利率 2022年初開始攀升導致想買房的人無力負擔、拖累需求，而且，原本鎖住低利的屋主惜售，待售屋庫存低於正常。

房貸利率去年10、11月飆至20年高點7%，之後幾個月上下波動，據房地美(Freddie Mac)， 5月11日當週30年固定房貸利率為6.35%。

全國房地產商協會首席經濟學家雲恩(Lawrence Yun)說，房屋銷售尚未復原，仍隨著房貸升降起舞。

房地產市場通常春季開始活絡，但許多地區房屋庫存少，買房受限。

4月底，全美共104萬房子銷售或簽約，較3月增加7.2%、較去年同期增1%，4月市場上相當於有2.9個月待售屋存量。

由於待售屋少，買主之間仍要激烈競購。26歲阿羅薩(Maggie Alosa)今年1 月起試著在新罕布什爾海岸買房，出價5次、每次都失敗，不得不擴大搜尋範圍、預算 加碼到40萬美元以上，她說，待售屋存量少，買主競價，房屋成交價都至少比掛牌價高2萬美元。

西部地區4月成屋銷售較前一個月衰退6.1%、南部衰退3.4%。

4月首次購屋者比率為29%、成屋銷售約28%付現金，都比一年前高。