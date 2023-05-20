我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

校董會通過 加州大學擬雇用無證學生

NBA／威廉斯挑釁點燃怒火 巴特勒痛擊綠衫軍 熱火奪東冠2連勝

成屋銷售衰退 價格跌幅11年最大

編譯周芳苑／綜合報導

全國房地產商協會(National Association of Realtors)最新數據顯示，4月全美成屋銷售較前一個月減少，售價更比去年同期大跌，創11年多來最大跨年跌幅。不過，待售屋庫存偏低，買房時仍要面對激烈競爭。

成屋銷售4月較前一個月減少3.4%，與經濟學家預估一致，經季節性因素調整後的年率是428萬單位，與去年同期相較大減23.2%。

4月成屋價格中值較一年前下跌1.7%至38萬8800元，創2012年1月以來最大跨年跌幅，與去年6月的41萬3800美元歷史新高大跌6%。美國西半部多數地區跌價，東部則持續上漲。

15個月來有14個月全美成屋銷售衰退，2022年初以來約衰退三分之一。

房貸利率2022年初開始攀升導致想買房的人無力負擔、拖累需求，而且，原本鎖住低利的屋主惜售，待售屋庫存低於正常。

房貸利率去年10、11月飆至20年高點7%，之後幾個月上下波動，據房地美(Freddie Mac)， 5月11日當週30年固定房貸利率為6.35%。

全國房地產商協會首席經濟學家雲恩(Lawrence Yun)說，房屋銷售尚未復原，仍隨著房貸升降起舞。

房地產市場通常春季開始活絡，但許多地區房屋庫存少，買房受限。

4月底，全美共104萬房子銷售或簽約，較3月增加7.2%、較去年同期增1%，4月市場上相當於有2.9個月待售屋存量。

由於待售屋少，買主之間仍要激烈競購。26歲阿羅薩(Maggie Alosa)今年1 月起試著在新罕布什爾海岸買房，出價5次、每次都失敗，不得不擴大搜尋範圍、預算加碼到40萬美元以上，她說，待售屋存量少，買主競價，房屋成交價都至少比掛牌價高2萬美元。

西部地區4月成屋銷售較前一個月衰退6.1%、南部衰退3.4%。

4月首次購屋者比率為29%、成屋銷售約28%付現金，都比一年前高。

房地產 利率 預算

上一則

債限談判喊停 股指全面收跌

下一則

美商銀：Fed下一步可能非常極端

延伸閱讀

陸今年前4個月個所稅增速 創10年來新低

陸今年前4個月個所稅增速 創10年來新低
優利房地產管理 幫屋主低開銷增收入

優利房地產管理 幫屋主低開銷增收入
房貸利率回落 市場關切通膨數據

房貸利率回落 市場關切通膨數據
經濟詭譎 本周房貸利率微升

經濟詭譎 本周房貸利率微升

熱門新聞

財政部長葉倫警告，最快6月初，聯邦政府就會面臨無錢償債的危機。分析師擔心，一旦美國債務違約，引發的金融危機不堪設想，可能重創持有美債的銀行業者。(美聯社)

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

2023-05-13 13:10
矢板明夫表示，近來日本人來台觀光的人數減少，很可能是受到經濟衰退的影響。（Getty Images）

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

2023-05-13 05:29
武漢一家工廠的工人生產線。(Getty Images)

德媒：中國不太可能再次拯救全球經濟

2023-05-14 15:59
美國選民和國會兩極分化嚴重，此次債限僵局下債務違約的風險比以前高。圖中為共和黨籍眾院議長麥卡錫，他堅持調高債限必須伴隨削減政府開支。（美聯社）

美債違約風險高 最大避險工具出爐 次選充滿諷刺意味

2023-05-15 19:17
隨著升息環境引發的信用緊縮，加重企業的財務壓力，過去24小時至少有七家公司聲請破產保護。(路透)

信用緊縮害的…美國一天內至少7家企業聲請破產保護

2023-05-15 11:04
暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎認為，美國經濟將會猛撞著陸。圖為美國聯準會（Fed）大樓。路透

美經濟將「猛撞著陸」富爸爸窮爸爸作者建議投資這三樣

2023-05-19 15:26

超人氣

更多 >
光顧一元店 美國人最愛買四種用品

光顧一元店 美國人最愛買四種用品
剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸
紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感
峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓
哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國

哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國