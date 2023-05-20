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債限談判喊停 股指全面收跌

財經新聞組／綜合報導

由於共和黨談判代表退出進行中的債務上限談判，引發人們對能否很快達成協議的懷疑，美股收跌。然而，史坦普500指數還是創下3月以來最佳單周。

道瓊工業平均指數下跌109.28點或0.33%至3萬3426.63點。史坦普500指數下跌6.07點或0.14%至4191.98點。那斯達克綜合指數下跌30.94點或0.24%至1萬2657.9點。

三大股指本周均上漲。史指上漲1.65%，創3月來最大單周漲幅。與此同時，那指本周上漲3.04%，也是3月來最佳單周表現。道指上漲0.38%。

這絕大部分都拜18日的漲幅所賜。眾議院議長麥卡錫的評論似乎顯示，協議最快可能在下周達成。

然而，根據NBC報導，共和黨談判代表退出債務上限會議。眾議員格雷夫斯(Garret Graves)表示白宮談判團隊「無法溝通」，「我們不想坐在這裡自言自語。」

然而，在Fed主席鮑爾表示利率可能不必然上漲以抑制通貨膨脹後，跌幅得到控制。

B. Riley Financial策略師霍根(Art Hogan)說，「市場度過相當有建設性的一周，主要是由於債務上限談判更具建設性或正面的情緒。由於談判暫停，今天的走勢有點顛簸。」

他說，「我不認為這是結束。 但進入周末後債務上限存在不確定性，勢將導致一些拋售。」

指數 共和黨 史坦普500

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