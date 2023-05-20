科技AI現泡沫 史指4200賣出

美國商銀策略分析師哈奈特(Michael Hartnett)再次呼籲賣出美股，聲稱科技股和人工智慧(AI)股正在形成泡沫，Fed升息 可能還沒有結束，債券殖利率 上升將構成風險。

他現在建議在史坦普500指數 4200點時賣出股票，這也是史指當前的水平。

哈奈特團隊表示，如果Fed今年「錯誤地」暫停升息，美國國債殖利率將升到4%以上，「如果真是如此，我們肯定不會看到Fed在這個周期中最後一次升息。」10年期美國國債殖利率19日約在3.6%左右，過去一周因債務上限僵局而飆升。

美國商銀表示，AI股目前還只是一個「嬰兒期泡沫」。並指出，過去的泡沫總是以「寬鬆貨幣」開始，以升息結束。哈奈特引用了1999年的教訓，當時網路股的上漲和強勁的經濟數據促使Fed重啟貨幣緊縮政策，9個月後科技股泡沫破裂。

哈奈特表示，由於市場預期降息，未來12個月最大的「痛苦交易」是聯邦基金利率升至6%，而不是降至3%。

美股18日反彈，因為人們對債務上限僵局取得進展的樂觀情緒，蓋過對Fed下月可能不會暫停升息的擔憂。以科技股為主的那斯達克綜合指數飆升至2022年4月以來最高水平，14日相對強弱指標(RSI)自2月初以來首次收於超買區間。那指今年以來累計上漲26%，是全球表現最好的股指之一。

美國商銀引用EPFR Global的數據指出，科技股連續第5周出現資金流入，金融股連續第3周出現資金流出，房地產投資信託基金(REITs)出現2022年11月以來最大規模失血。（財經新聞組）