我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

校董會通過 加州大學擬雇用無證學生

NBA／威廉斯挑釁點燃怒火 巴特勒痛擊綠衫軍 熱火奪東冠2連勝

科技AI現泡沫 史指4200賣出

財經新聞組／綜合報導

美國商銀策略分析師哈奈特(Michael Hartnett)再次呼籲賣出美股，聲稱科技股和人工智慧(AI)股正在形成泡沫，Fed升息可能還沒有結束，債券殖利率上升將構成風險。

他現在建議在史坦普500指數4200點時賣出股票，這也是史指當前的水平。

哈奈特團隊表示，如果Fed今年「錯誤地」暫停升息，美國國債殖利率將升到4%以上，「如果真是如此，我們肯定不會看到Fed在這個周期中最後一次升息。」10年期美國國債殖利率19日約在3.6%左右，過去一周因債務上限僵局而飆升。

美國商銀表示，AI股目前還只是一個「嬰兒期泡沫」。並指出，過去的泡沫總是以「寬鬆貨幣」開始，以升息結束。哈奈特引用了1999年的教訓，當時網路股的上漲和強勁的經濟數據促使Fed重啟貨幣緊縮政策，9個月後科技股泡沫破裂。

哈奈特表示，由於市場預期降息，未來12個月最大的「痛苦交易」是聯邦基金利率升至6%，而不是降至3%。

美股18日反彈，因為人們對債務上限僵局取得進展的樂觀情緒，蓋過對Fed下月可能不會暫停升息的擔憂。以科技股為主的那斯達克綜合指數飆升至2022年4月以來最高水平，14日相對強弱指標(RSI)自2月初以來首次收於超買區間。那指今年以來累計上漲26%，是全球表現最好的股指之一。

美國商銀引用EPFR Global的數據指出，科技股連續第5周出現資金流入，金融股連續第3周出現資金流出，房地產投資信託基金(REITs)出現2022年11月以來最大規模失血。（財經新聞組）

殖利率 升息 指數

上一則

「銀行體系吃緊」 鮑爾暗示傾向6月暫停升息

下一則

債限談判喊停 股指全面收跌

延伸閱讀

美債限問題周末有望解決 美股早盤小漲

美債限問題周末有望解決 美股早盤小漲
2周內債限有解 史指9個月新高

2周內債限有解 史指9個月新高
重大突破？分析師：史坦普500上看4200點但手腳要快

重大突破？分析師：史坦普500上看4200點但手腳要快
看好AI技術 高盛：未來10年可使史坦普500成份股企業獲利增30%

看好AI技術 高盛：未來10年可使史坦普500成份股企業獲利增30%

熱門新聞

財政部長葉倫警告，最快6月初，聯邦政府就會面臨無錢償債的危機。分析師擔心，一旦美國債務違約，引發的金融危機不堪設想，可能重創持有美債的銀行業者。(美聯社)

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

2023-05-13 13:10
矢板明夫表示，近來日本人來台觀光的人數減少，很可能是受到經濟衰退的影響。（Getty Images）

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

2023-05-13 05:29
武漢一家工廠的工人生產線。(Getty Images)

德媒：中國不太可能再次拯救全球經濟

2023-05-14 15:59
美國選民和國會兩極分化嚴重，此次債限僵局下債務違約的風險比以前高。圖中為共和黨籍眾院議長麥卡錫，他堅持調高債限必須伴隨削減政府開支。（美聯社）

美債違約風險高 最大避險工具出爐 次選充滿諷刺意味

2023-05-15 19:17
隨著升息環境引發的信用緊縮，加重企業的財務壓力，過去24小時至少有七家公司聲請破產保護。(路透)

信用緊縮害的…美國一天內至少7家企業聲請破產保護

2023-05-15 11:04
暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎認為，美國經濟將會猛撞著陸。圖為美國聯準會（Fed）大樓。路透

美經濟將「猛撞著陸」富爸爸窮爸爸作者建議投資這三樣

2023-05-19 15:26

超人氣

更多 >
光顧一元店 美國人最愛買四種用品

光顧一元店 美國人最愛買四種用品
剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸
紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感
峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓
哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國

哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國