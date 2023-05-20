美商銀：Fed下一步可能非常極端

Fed接下來可能繼續升息，也可能大幅降息。（美聯社）

市場目前預期Fed下月將會暫停升息 ，而且根據市場定價，預計Fed將在2023年底之前降息 2次。

但美國商銀全球研究部利率策略師指出，這種定價意味著兩種情況：若非Fed的升息尚未結束，就是降息幅度將超過市場預期。

以史維伯(Meghan Swiber)為首的美國商銀策略師在給客戶的報告中指出，「從歷史上看，市場往往會在升息和降息周期之前低估Fed的實際政策：通常認為在降息周期之前降息太少，而在升息周期之前升息不足。」

然而，無論Fed未來幾個月選擇升息還是降息，美國商銀指出，任何一個方向的決定，幅度都可能會讓市場感到意外。

該行指出：「如果Fed的確像我們預期的那樣，在明年稍後才展開降息周期，那麼Fed可能會比一年前的現在降息更多次。」

許多經濟學家認為，Fed主席鮑爾 5月3日的新聞發布會展現「鷹派暫停」或者傾向於暫停升息，同時更接近升息而不是降息。

自那以後至今，經濟數據絕大程度對Fed有利。一些經濟學家認為，4月通貨膨脹率以2年來的最低年率上升，最新的就業報告顯示勞動市場降溫幅度足以讓Fed暫停未來升息。

根據CME的數據，在5月10日公布通膨數據後，市場定價Fed在6月暫停升息的可能性超過95%。

但隨著聯邦公開市場委員會(FOMC)部分具投票權成員在6月14日下次政策會議前陸續發表對經濟的看法，這些預測已經慢慢下降。

截至18日，芝加哥商品交易所(CME)數據顯示，在洛根發表評論後，下個月升息的可能性從28%上升至36%。然而，股市基本上沒有受到影響，科技股為主的納斯達克指數上漲超過1%。

Invesco全球市場策略師萊維特(Brian Levitt)表示，「在整個升息周期中，這些概率並不正確。」所以，我們有可能看到另一次升息。」