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蛋價狂跌 南加華人超市搶購「不買就虧了」

知情人士：澤倫斯基將現身日本廣島 親自參加G7峰會

財經簡訊

財經新聞組／整理

iPhone東南亞出貨量增18%

Counterpoint東南亞每月智慧手機通路市占率追蹤報告顯示，今年第1季受需求低迷和淡季影響，印尼、泰國、菲律賓、越南和馬來西亞等東南亞5國的智慧手機出貨量同比下降13%。但同期，蘋果iPhone的出貨量同比成長18%。

福特召回42.2萬輛SUV

福特汽車全美召回42.2萬輛運動型多用途車(SUV)，原因是視訊輸出可能出現故障，導致後視鏡頭無法顯示影像。召回範圍包括2020年至2023年式的福特Explorer、林肯Aviator和2020-2022年配備360度鏡頭的林肯Corsair SUV。車主將自6月26日起接到福特的通知信函。

梅隆銀行5億元債券多元承銷

紐約梅隆銀行發表聲明表示，該行將發行5億元債券，由少數族裔、退伍軍人和女性當家的投資公司承銷。發行這些高級中期銀行票據通常由全球大型銀行處理，但這次將完全由不同的帳簿管理人處理。該行表示，這對紐約梅隆銀行和任何具有全球系統重要性的銀行來說都是第一次。

首申失業金24.2萬 低於預期

勞工部表示，截至5月13日當周初領失業金人數24.2萬人，低於預期的25.4萬人，較上周26.4萬人減少2.2萬人；4周移動均值24.52萬人。有一周時間落差的持續申請數179.9萬人，較上周修正後180.7萬人減少8000人，低於預期的181.8萬人；4周移動均值181.25萬人。

Bath and Body Works獲利佳

Bath and Body Works第1財季獲利超過預期，並調升財測。雖然銷售額和淨利同比下降，但預計2023年全年每股獲利將在2.7至3.1元間；之前財測區間為2.5至3元。預計調整後每股獲利將在2.68至3.08元之間。截至4月29日當季淨利8100萬元，合每股35分，大約只有去年同期的一半。

達拉斯Fed：6月未必不升息

達拉斯Fed行長洛根(Lorie Logan)表示，目前的經濟數據並不能保證Fed在6月的下次會議上不升息。雖然在降低通脹和冷卻勞動市場方面取得一些進展，但洛根表示，Fed在實現物價穩定目標方面仍有工作要做。她強調，該決定最終將根據下次會議前公布的通膨和就業數據而定。

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